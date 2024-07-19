19 июля 2024

«Фонтанка»: под Петербургом задержали двух пьяных военных, сбежавших с СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Дезертиров задержала полиция недалеко от Петербурга (архивное фото)
Дезертиров задержала полиция недалеко от Петербурга (архивное фото) Фото:

Двух нетрезвых дезертиров удалось задержать правоохранителям под Петербургом. Мужчины сбежали из зоны спецоперации. Об этом сообщил источник из правоохранительных органов.

«Разыскиваемые в нетрезвом состоянии были задержаны на выходе из дома. При себе у задержанных оружие не обнаружено, в квартире также оказалось все „чисто“. Полиция отправила дезертиров СВО военной комендатуре, которая должна передать их в руки военного следствия», — пишет издание «Фонтанка.ру» со ссылкой на свой источник.

По данным издания, военнослужащие были задержаны на улице Биржевой в Белоострове. Уточняется, что они подписали контракт с Минобороны РФ, находясь в колонии. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Ответ ожидается.

Ранее в России появился закон, согласно которому лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы, получили возможность подписать контракт с Минобороны. В документе установлены правовые гарантии и основания освобождения от уголовной ответственности заключенных, записавшихся в российскую армию в период мобилизации или военного положения.

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Двух нетрезвых дезертиров удалось задержать правоохранителям под Петербургом. Мужчины сбежали из зоны спецоперации. Об этом сообщил источник из правоохранительных органов. «Разыскиваемые в нетрезвом состоянии были задержаны на выходе из дома. При себе у задержанных оружие не обнаружено, в квартире также оказалось все „чисто“. Полиция отправила дезертиров СВО военной комендатуре, которая должна передать их в руки военного следствия», — пишет издание «Фонтанка.ру» со ссылкой на свой источник. По данным издания, военнослужащие были задержаны на улице Биржевой в Белоострове. Уточняется, что они подписали контракт с Минобороны РФ, находясь в колонии. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Ответ ожидается. Ранее в России появился закон, согласно которому лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы, получили возможность подписать контракт с Минобороны. В документе установлены правовые гарантии и основания освобождения от уголовной ответственности заключенных, записавшихся в российскую армию в период мобилизации или военного положения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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