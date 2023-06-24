Путин разрешил осужденным заключать контракты с Минобороны

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Особенности заключения контрактов с осужденными будет определять Минобороны РФ Фото:

Президент России Владимир Путин подписал подписал закон, который регулирует призыв на военную службу граждан, осужденных по статьям уголовного кодекса РФ. Документ появился на официальном сайте правовой информации.

«Федеральный закон устанавливает правовые гарантии и основания освобождения от уголовной ответственности лиц, призванных на военную службу по мобилизации или в военное время в вооруженные силы РФ (ВС РФ), заключающих (заключивших) контракт о прохождении военной службы в ВС РФ либо проходящих военную службу в ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время. […] Дополняется перечень лиц, с которыми может быть заключен контракт на прохождение военной службы в ВС РФ», — говорится в документе.

Так, в период военного положения контракт могут заключать осужденные всех категорий, за исключением тех, кто совершил тяжкие преступления. Особенности таких контрактов определяет Минобороны РФ. Предельный возраст пребывания на военной службе по контракту — 70 лет для офицеров высшего состава, 65 — для других званий.

Закон ранее одобрили в Совете Федерации. Его также положительно оценили в Госдуме РФ.

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Президент России Владимир Путин подписал подписал закон, который регулирует призыв на военную службу граждан, осужденных по статьям уголовного кодекса РФ. Документ появился на официальном сайте правовой информации. «Федеральный закон устанавливает правовые гарантии и основания освобождения от уголовной ответственности лиц, призванных на военную службу по мобилизации или в военное время в вооруженные силы РФ (ВС РФ), заключающих (заключивших) контракт о прохождении военной службы в ВС РФ либо проходящих военную службу в ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время. […] Дополняется перечень лиц, с которыми может быть заключен контракт на прохождение военной службы в ВС РФ», — говорится в документе. Так, в период военного положения контракт могут заключать осужденные всех категорий, за исключением тех, кто совершил тяжкие преступления. Особенности таких контрактов определяет Минобороны РФ. Предельный возраст пребывания на военной службе по контракту — 70 лет для офицеров высшего состава, 65 — для других званий. Закон ранее одобрили в Совете Федерации. Его также положительно оценили в Госдуме РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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