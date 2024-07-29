29 июля 2024

В столице Венесуэлы начались столкновения после выборов президента. Видео

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Венесуэла
Полиция применяет слезоточивый газ Фото:

В Каракасе (Венесуэла) начались столкновения между полицией и протестующими, несогласными с результатами выборов президента. Подъезды к президентскому дворцу Мирафлорес перекрыты.

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«В центре столицы Венесуэлы собрались сотни вооруженных людей, многие из которых используют палки и коктейли Молотова для сопротивления силам правопорядка. Лица большинства протестующих скрыты платками и банданам», — передает РИА Новости, ссылаясь на корреспондента. Уточняется, что участники протестов активно создают баррикады, препятствуя движению транспорта и поджигая строительный мусор.

После объявления результатов президентских выборов, на которых победу одержал Николас Мадуро, оппозиция отказалась признать их легитимность. В ответ на протесты полиция применяет слезоточивый газ, в районе президентского дворца размещена бронетехника. В городе установлены многочисленные блокпосты, ограничивающие доступ к Центральной избирательной комиссии. По информации РИА Новости, ситуация обострилась после того, как в центре Каракаса были слышны выстрелы.

Венесуэльское правительство отозвало своих дипломатических представителей из семи стран. Среди них — Аргентина, Чили, Перу, Доминиканская Республика и другие.

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В Каракасе (Венесуэла) начались столкновения между полицией и протестующими, несогласными с результатами выборов президента. Подъезды к президентскому дворцу Мирафлорес перекрыты. «В центре столицы Венесуэлы собрались сотни вооруженных людей, многие из которых используют палки и коктейли Молотова для сопротивления силам правопорядка. Лица большинства протестующих скрыты платками и банданам», — передает РИА Новости, ссылаясь на корреспондента. Уточняется, что участники протестов активно создают баррикады, препятствуя движению транспорта и поджигая строительный мусор. После объявления результатов президентских выборов, на которых победу одержал Николас Мадуро, оппозиция отказалась признать их легитимность. В ответ на протесты полиция применяет слезоточивый газ, в районе президентского дворца размещена бронетехника. В городе установлены многочисленные блокпосты, ограничивающие доступ к Центральной избирательной комиссии. По информации РИА Новости, ситуация обострилась после того, как в центре Каракаса были слышны выстрелы. Венесуэльское правительство отозвало своих дипломатических представителей из семи стран. Среди них — Аргентина, Чили, Перу, Доминиканская Республика и другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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