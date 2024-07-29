В столице Венесуэлы начались столкновения после выборов президента. Видео

30 июля 2024 в 03:53 Размер текста - 17 +

Полиция применяет слезоточивый газ Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС В Каракасе (Венесуэла) начались столкновения между полицией и протестующими, несогласными с результатами выборов президента. Подъезды к президентскому дворцу Мирафлорес перекрыты. Новость по теме Критика Запада и отмена перемен: итоги выборов в Венесуэле. Фотогалерея «В центре столицы Венесуэлы собрались сотни вооруженных людей, многие из которых используют палки и коктейли Молотова для сопротивления силам правопорядка. Лица большинства протестующих скрыты платками и банданам», — передает РИА Новости, ссылаясь на корреспондента. Уточняется, что участники протестов активно создают баррикады, препятствуя движению транспорта и поджигая строительный мусор. После объявления результатов президентских выборов, на которых победу одержал Николас Мадуро, оппозиция отказалась признать их легитимность. В ответ на протесты полиция применяет слезоточивый газ, в районе президентского дворца размещена бронетехника. В городе установлены многочисленные блокпосты, ограничивающие доступ к Центральной избирательной комиссии. По информации РИА Новости, ситуация обострилась после того, как в центре Каракаса были слышны выстрелы. Венесуэльское правительство отозвало своих дипломатических представителей из семи стран. Среди них — Аргентина, Чили, Перу, Доминиканская Республика и другие. https://t.me/uranews/97481#:~:text=%3Cscript%20async%20src%3D%22https%3A//telegram.org/js/telegram%2Dwidget.js%3F22%22%20data%2Dtelegram%2Dpost%3D%22uranews/97481%22%20data%2Dwidth%3D%22100%25%22%3E%3C/script%3E Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Каракасе (Венесуэла) начались столкновения между полицией и протестующими, несогласными с результатами выборов президента. Подъезды к президентскому дворцу Мирафлорес перекрыты. «В центре столицы Венесуэлы собрались сотни вооруженных людей, многие из которых используют палки и коктейли Молотова для сопротивления силам правопорядка. Лица большинства протестующих скрыты платками и банданам», — передает РИА Новости, ссылаясь на корреспондента. Уточняется, что участники протестов активно создают баррикады, препятствуя движению транспорта и поджигая строительный мусор. После объявления результатов президентских выборов, на которых победу одержал Николас Мадуро, оппозиция отказалась признать их легитимность. В ответ на протесты полиция применяет слезоточивый газ, в районе президентского дворца размещена бронетехника. В городе установлены многочисленные блокпосты, ограничивающие доступ к Центральной избирательной комиссии. По информации РИА Новости, ситуация обострилась после того, как в центре Каракаса были слышны выстрелы. Венесуэльское правительство отозвало своих дипломатических представителей из семи стран. Среди них — Аргентина, Чили, Перу, Доминиканская Республика и другие.