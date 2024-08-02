02 августа 2024

Генпрокуратура просит изъять имущество полковника Симоненко

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное мероприятие в областном суде. Курган, прокуратура, прокурор
Генпрокуратура обратилась в суд в рамках дела Симоненко Фото:

Генпрокуратура обратилась в суд с иском о конфискации имущества заместителя главы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, полковника внутренней службы Сергея Симоненко и его семьи. Иск был подан 18 июля первым заместителем генерального прокурора Анатолием Разинкиным. Об этом заявили в правоохранительных органах.

«У Симоненко и членов его семьи обнаружено имущество, стоимость которого не соответствует официальным доходам. Это же стало основанием представления Генпрокуратуры в адрес руководства МЧС с требованием уволить Симоненко по отрицательным мотивам. Но вплоть до задержания, 31 июля, он оставался на службе,» — отмечает источник, пишет ТАСС.

Предварительное слушание по делу о конфискации имущества запланировано на 5 августа. Этот случай является частью более широкой кампании по борьбе с коррупцией в российских правоохранительных органах.

Ранее Сергея Симоненко задержали на рабочем месте. Сообщалось, что в отношении него возбуждено уголовное дело, подробности которого не сообщаются.

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Генпрокуратура обратилась в суд с иском о конфискации имущества заместителя главы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, полковника внутренней службы Сергея Симоненко и его семьи. Иск был подан 18 июля первым заместителем генерального прокурора Анатолием Разинкиным. Об этом заявили в правоохранительных органах. «У Симоненко и членов его семьи обнаружено имущество, стоимость которого не соответствует официальным доходам. Это же стало основанием представления Генпрокуратуры в адрес руководства МЧС с требованием уволить Симоненко по отрицательным мотивам. Но вплоть до задержания, 31 июля, он оставался на службе,» — отмечает источник, пишет ТАСС. Предварительное слушание по делу о конфискации имущества запланировано на 5 августа. Этот случай является частью более широкой кампании по борьбе с коррупцией в российских правоохранительных органах. Ранее Сергея Симоненко задержали на рабочем месте. Сообщалось, что в отношении него возбуждено уголовное дело, подробности которого не сообщаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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