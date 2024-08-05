Еврокомиссия обязала TikTok перестать платить пользователям за просмотр видео

05 августа 2024 в 16:26 Размер текста - 17 +

TikTok не будет платить пользователям за просмотры видео Фото: Анна Майорова © URA.RU TikTok обязался прекратить действие программы вознаграждения TikTok Lite Rewards в странах Евросоюза. Это решение было принято в связи с требованиями законодательства ЕС о цифровых услугах. «Сегодня Еврокомиссия признала обязательными обязательства TikTok по окончательному выводу программы TikTok Lite Rewards из ЕС», — сообщили на сайте Еврокомиссии. Это решение следует после запроса Еврокомиссии о предоставлении доклада по оценке рисков, связанных с функциями вознаграждения за «лайки» в приложении TikTok Lite. Еврокомиссия начала разбирательство против TikTok 22 апреля, выразив опасения, что компания не провела должную оценку рисков, связанных с программой вознаграждений. В частности, в ЕК указывали на потенциально негативное воздействие таких механизмов на пользователей, особенно на детей, инструменты вознаграждения могут поспособствовать развитию зависимости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

TikTok обязался прекратить действие программы вознаграждения TikTok Lite Rewards в странах Евросоюза. Это решение было принято в связи с требованиями законодательства ЕС о цифровых услугах. «Сегодня Еврокомиссия признала обязательными обязательства TikTok по окончательному выводу программы TikTok Lite Rewards из ЕС», — сообщили на сайте Еврокомиссии. Это решение следует после запроса Еврокомиссии о предоставлении доклада по оценке рисков, связанных с функциями вознаграждения за «лайки» в приложении TikTok Lite. Еврокомиссия начала разбирательство против TikTok 22 апреля, выразив опасения, что компания не провела должную оценку рисков, связанных с программой вознаграждений. В частности, в ЕК указывали на потенциально негативное воздействие таких механизмов на пользователей, особенно на детей, инструменты вознаграждения могут поспособствовать развитию зависимости.