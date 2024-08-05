Еврокомиссия обязала TikTok перестать платить пользователям за просмотр видео

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Приложение «TikTok». Екатеринбург, приложение, тик ток, тикток, tiktok, tik tok
TikTok не будет платить пользователям за просмотры видео Фото:

TikTok обязался прекратить действие программы вознаграждения TikTok Lite Rewards в странах Евросоюза. Это решение было принято в связи с требованиями законодательства ЕС о цифровых услугах.

«Сегодня Еврокомиссия признала обязательными обязательства TikTok по окончательному выводу программы TikTok Lite Rewards из ЕС», — сообщили на сайте Еврокомиссии. Это решение следует после запроса Еврокомиссии о предоставлении доклада по оценке рисков, связанных с функциями вознаграждения за «лайки» в приложении TikTok Lite.

Еврокомиссия начала разбирательство против TikTok 22 апреля, выразив опасения, что компания не провела должную оценку рисков, связанных с программой вознаграждений. В частности, в ЕК указывали на потенциально негативное воздействие таких механизмов на пользователей, особенно на детей, инструменты вознаграждения могут поспособствовать развитию зависимости.

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TikTok обязался прекратить действие программы вознаграждения TikTok Lite Rewards в странах Евросоюза. Это решение было принято в связи с требованиями законодательства ЕС о цифровых услугах. «Сегодня Еврокомиссия признала обязательными обязательства TikTok по окончательному выводу программы TikTok Lite Rewards из ЕС», — сообщили на сайте Еврокомиссии. Это решение следует после запроса Еврокомиссии о предоставлении доклада по оценке рисков, связанных с функциями вознаграждения за «лайки» в приложении TikTok Lite. Еврокомиссия начала разбирательство против TikTok 22 апреля, выразив опасения, что компания не провела должную оценку рисков, связанных с программой вознаграждений. В частности, в ЕК указывали на потенциально негативное воздействие таких механизмов на пользователей, особенно на детей, инструменты вознаграждения могут поспособствовать развитию зависимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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