Bloomberg: цены на газ в Европе подскочили на фоне атак ВСУ на Курскую область

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На фоне атак ВСУ по Курской области в Европе подскочили цены на газ
На фоне атак ВСУ по Курской области в Европе подскочили цены на газ Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Европе цены на газ подскочили до самого высокого уровня в этом году. Связано это с сообщениями о прорыве ВСУ к газоизмерительной станции «Суджа».

«Европейский газ вырос до максимума 2024 года из-за опасений по поводу украинского трубопровода», — сообщает Bloomberg. ГИС «Суджа» является последней точкой транзита российского газа в европейские страны через Украину.

Аналитики Bloomberg Патрисио Альварес и Жоао Мартинс отметили, что рост цен — это преувеличение угроз для поставок. Они заявили, что по данному маршруту потоки газа могут удовлетворить только 3-5% европейского спроса. При этом сама Европа также имеет почти рекордные запасы газа.

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В Европе цены на газ подскочили до самого высокого уровня в этом году. Связано это с сообщениями о прорыве ВСУ к газоизмерительной станции «Суджа». «Европейский газ вырос до максимума 2024 года из-за опасений по поводу украинского трубопровода», — сообщает Bloomberg. ГИС «Суджа» является последней точкой транзита российского газа в европейские страны через Украину. Аналитики Bloomberg Патрисио Альварес и Жоао Мартинс отметили, что рост цен — это преувеличение угроз для поставок. Они заявили, что по данному маршруту потоки газа могут удовлетворить только 3-5% европейского спроса. При этом сама Европа также имеет почти рекордные запасы газа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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