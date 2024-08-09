Пентагон любит «сеять добро по всему миру» посредством отправки туда своих солдат, заявил депутат Амир Хамитов
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Пентагон не считает атаку ВСУ на Курскую область эскалацией конфликта из-за собственной политики в отношении других стран. Об этом заявил депутат Госдумы Амир Хамитов.
«Пентагон же заявляет, что это [атака ВСУ на Курскую область], оказывается, не является эскалацией конфликта. Наверное, в их представлении вооруженные нападения — это благотворительная акция», — сообщил Амир Хамитов в беседе с
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