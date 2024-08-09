В Госдуме раскрыли, почему Пентагону «все равно» на атаку ВСУ по Курской области

Депутат Хамитов: при атаке Курской области ВСУ следует политике Пентагона

09 августа 2024 в 19:36 Размер текста - 17 +

Пентагон любит «сеять добро по всему миру» посредством отправки туда своих солдат, заявил депутат Амир Хамитов Фото: Lisa Ferdinando / U.S. Department of Defense новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Пентагон не считает атаку ВСУ на Курскую область эскалацией конфликта из-за собственной политики в отношении других стран. Об этом заявил депутат Госдумы Амир Хамитов. «Пентагон же заявляет, что это [атака ВСУ на Курскую область], оказывается, не является эскалацией конфликта. Наверное, в их представлении вооруженные нападения — это благотворительная акция», — сообщил Амир Хамитов в беседе с Life.ru . Он добавил, что США «любит „сеять добро“ по всему миру» посредством отправки туда своих солдат и установления своих порядков «там, где их никто об этом не просил». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пентагон не считает атаку ВСУ на Курскую область эскалацией конфликта из-за собственной политики в отношении других стран. Об этом заявил депутат Госдумы Амир Хамитов. «Пентагон же заявляет, что это [атака ВСУ на Курскую область], оказывается, не является эскалацией конфликта. Наверное, в их представлении вооруженные нападения — это благотворительная акция», — сообщил Амир Хамитов в беседе с Life.ru. Он добавил, что США «любит „сеять добро“ по всему миру» посредством отправки туда своих солдат и установления своих порядков «там, где их никто об этом не просил».