В Госдуме раскрыли, почему Пентагону «все равно» на атаку ВСУ по Курской области

Депутат Хамитов: при атаке Курской области ВСУ следует политике Пентагона
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Пентагон любит «сеять добро по всему миру» посредством отправки туда своих солдат, заявил депутат Амир Хамитов Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Пентагон не считает атаку ВСУ на Курскую область эскалацией конфликта из-за собственной политики в отношении других стран. Об этом заявил депутат Госдумы Амир Хамитов.

«Пентагон же заявляет, что это [атака ВСУ на Курскую область], оказывается, не является эскалацией конфликта. Наверное, в их представлении вооруженные нападения — это благотворительная акция», — сообщил Амир Хамитов в беседе с Life.ru. Он добавил, что США «любит „сеять добро“ по всему миру» посредством отправки туда своих солдат и установления своих порядков «там, где их никто об этом не просил».

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Пентагон не считает атаку ВСУ на Курскую область эскалацией конфликта из-за собственной политики в отношении других стран. Об этом заявил депутат Госдумы Амир Хамитов. «Пентагон же заявляет, что это [атака ВСУ на Курскую область], оказывается, не является эскалацией конфликта. Наверное, в их представлении вооруженные нападения — это благотворительная акция», — сообщил Амир Хамитов в беседе с Life.ru. Он добавил, что США «любит „сеять добро“ по всему миру» посредством отправки туда своих солдат и установления своих порядков «там, где их никто об этом не просил».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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