ВС России уничтожили пункт управления ВСУ под Купянском

На купянском направлении Вооруженные силы РФ уничтожили пункт управления украинских войск. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«После подтверждения данных в ночное время суток высокоточным боеприпасом было нанесено огневое поражение», — сказал Андрей Марочко. Его слова приводит РИА Новости.
Он добавил, что ВСУ основали пункт управления в частном домовладении в районе населенного пункта Куриловка. По словам Марочко, в результате точного удара пункт управления противника был уничтожен вместе с находившимся там личным составом.
Ранее ВС РФ в ходе наступательных действий на купянском направлении выбили подразделения ВСУ с позиций в районе населенного пункта Новоосиново. При этом российские подразделения продвинулись в районах населенных пунктов Песчаное и Стельмаховка, передает деловое издание «Взгляд».
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