ВС России уничтожили пункт управления ВСУ под Купянском

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ВС РФ уничтожили высокоточным боеприпасом пункт управления ВСУ
ВС РФ уничтожили высокоточным боеприпасом пункт управления ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На купянском направлении Вооруженные силы РФ уничтожили пункт управления украинских войск. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«После подтверждения данных в ночное время суток высокоточным боеприпасом было нанесено огневое поражение», — сказал Андрей Марочко. Его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что ВСУ основали пункт управления в частном домовладении в районе населенного пункта Куриловка. По словам Марочко, в результате точного удара пункт управления противника был уничтожен вместе с находившимся там личным составом.

Ранее ВС РФ в ходе наступательных действий на купянском направлении выбили подразделения ВСУ с позиций в районе населенного пункта Новоосиново. При этом российские подразделения продвинулись в районах населенных пунктов Песчаное и Стельмаховка, передает деловое издание «Взгляд». 

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На купянском направлении Вооруженные силы РФ уничтожили пункт управления украинских войск. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «После подтверждения данных в ночное время суток высокоточным боеприпасом было нанесено огневое поражение», — сказал Андрей Марочко. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что ВСУ основали пункт управления в частном домовладении в районе населенного пункта Куриловка. По словам Марочко, в результате точного удара пункт управления противника был уничтожен вместе с находившимся там личным составом. Ранее ВС РФ в ходе наступательных действий на купянском направлении выбили подразделения ВСУ с позиций в районе населенного пункта Новоосиново. При этом российские подразделения продвинулись в районах населенных пунктов Песчаное и Стельмаховка, передает деловое издание «Взгляд». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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