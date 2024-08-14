Российскому фрегату «Штандарт» запретили вход во французский порт

15 августа 2024 в 03:41 Размер текста - 17 +

Фрегат «Штандарт» не пустили во французский порт на фестиваль (архивное фото) Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU Российскому фрегату «Штандарт» запрещен заход в порты французской провинции Ла-Манш, включая порт Гранвиль, по приказу местной префектуры. Об этом сообщает издание La Manche Libre. «Префектура также запретила кораблю заход в любой порт департамента. Свое решение власти обосновали европейским регламентом, в который с 24 июня включен запрет на заход в порты ЕС „исторических копий кораблей“», — передает издание. Судно, являющееся копией исторического фрегата времен Петра I, должно было принять участие в фестивале исторических парусников в городе Корсар с 21 по 25 августа. Однако, в соответствии с европейскими санкциями, применяемыми после начала спецоперации РФ на Украине, «исторические копии судов», которые до 24 февраля ходили под российским флагом, не могут входить в порты ЕС. До этого инцидента фрегат «Штандарт» получил разрешение от управления торгового флота Испании на заход в порт для пополнения запасов и проведения ремонтных работ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российскому фрегату «Штандарт» запрещен заход в порты французской провинции Ла-Манш, включая порт Гранвиль, по приказу местной префектуры. Об этом сообщает издание La Manche Libre. «Префектура также запретила кораблю заход в любой порт департамента. Свое решение власти обосновали европейским регламентом, в который с 24 июня включен запрет на заход в порты ЕС „исторических копий кораблей“», — передает издание. Судно, являющееся копией исторического фрегата времен Петра I, должно было принять участие в фестивале исторических парусников в городе Корсар с 21 по 25 августа. Однако, в соответствии с европейскими санкциями, применяемыми после начала спецоперации РФ на Украине, «исторические копии судов», которые до 24 февраля ходили под российским флагом, не могут входить в порты ЕС. До этого инцидента фрегат «Штандарт» получил разрешение от управления торгового флота Испании на заход в порт для пополнения запасов и проведения ремонтных работ.