14 августа 2024

Российскому фрегату «Штандарт» запретили вход во французский порт

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Фрегат «Штандарт» не пустили во французский порт на фестиваль (архивное фото) Фото:

Российскому фрегату «Штандарт» запрещен заход в порты французской провинции Ла-Манш, включая порт Гранвиль, по приказу местной префектуры. Об этом сообщает издание La Manche Libre.

«Префектура также запретила кораблю заход в любой порт департамента. Свое решение власти обосновали европейским регламентом, в который с 24 июня включен запрет на заход в порты ЕС „исторических копий кораблей“», — передает издание. Судно, являющееся копией исторического фрегата времен Петра I, должно было принять участие в фестивале исторических парусников в городе Корсар с 21 по 25 августа.

Однако, в соответствии с европейскими санкциями, применяемыми после начала спецоперации РФ на Украине, «исторические копии судов», которые до 24 февраля ходили под российским флагом, не могут входить в порты ЕС. До этого инцидента фрегат «Штандарт» получил разрешение от управления торгового флота Испании на заход в порт для пополнения запасов и проведения ремонтных работ.

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Российскому фрегату «Штандарт» запрещен заход в порты французской провинции Ла-Манш, включая порт Гранвиль, по приказу местной префектуры. Об этом сообщает издание La Manche Libre. «Префектура также запретила кораблю заход в любой порт департамента. Свое решение власти обосновали европейским регламентом, в который с 24 июня включен запрет на заход в порты ЕС „исторических копий кораблей“», — передает издание. Судно, являющееся копией исторического фрегата времен Петра I, должно было принять участие в фестивале исторических парусников в городе Корсар с 21 по 25 августа. Однако, в соответствии с европейскими санкциями, применяемыми после начала спецоперации РФ на Украине, «исторические копии судов», которые до 24 февраля ходили под российским флагом, не могут входить в порты ЕС. До этого инцидента фрегат «Штандарт» получил разрешение от управления торгового флота Испании на заход в порт для пополнения запасов и проведения ремонтных работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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