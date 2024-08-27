Нарышкин заявил об обмене информацией с ЦРУ

Нарышкин: СВР и ЦРУ ведут обмен информацией
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Обмен информацией между СВР и ЦРУ является хорошим знаком, заявил Нарышкин
Обмен информацией между СВР и ЦРУ является хорошим знаком, заявил Нарышкин Фото:

Служба внешней разведки (СВР) России и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) продолжают обмениваться информацией. Об этом рассказал директор СВР РФ Сергей Нарышкин.

«Официальные представители наших разведывательных служб — ЦРУ и СВР — работают и в Вашингтоне, и в Москве. Идет хоть скромный, но обмен информацией», — передает слова Нарышкина ТАСС. Он считает это положительным явлением.

Встреча Нарышкина и главы ЦРУ Уильяма Бернса прошла 14 ноября 2022 года в Анкаре. В июне 2023 года они обсудили по телефону ситуацию с Украиной. Продолжение взаимодействия ЦРУ и СВР, по словам Нарышкина, помогает предотвратить опасные события. Он также отмечал, что имеет договоренность с Бернсом не раскрывать детали личных бесед, передает 360.ru.

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Служба внешней разведки (СВР) России и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) продолжают обмениваться информацией. Об этом рассказал директор СВР РФ Сергей Нарышкин. «Официальные представители наших разведывательных служб — ЦРУ и СВР — работают и в Вашингтоне, и в Москве. Идет хоть скромный, но обмен информацией», — передает слова Нарышкина ТАСС. Он считает это положительным явлением. Встреча Нарышкина и главы ЦРУ Уильяма Бернса прошла 14 ноября 2022 года в Анкаре. В июне 2023 года они обсудили по телефону ситуацию с Украиной. Продолжение взаимодействия ЦРУ и СВР, по словам Нарышкина, помогает предотвратить опасные события. Он также отмечал, что имеет договоренность с Бернсом не раскрывать детали личных бесед, передает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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