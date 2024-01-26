Нарышкин объяснил, почему российская разведка продолжает общаться с американской

Нарышкин: диалог между ЦРУ и СВР может предотвратить опасные события
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Пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в МИА "Россия сегодня". Москва, нарышкин сергей
По словам Нарышкина, диалог между ЦРУ и СВР поможет во время накала мировой обстановки Фото:

Взаимодействие между Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ) и Службой внешней разведки РФ (СВР) может предотвратить опасные события, которые могут произойти из-за накала мировой обстановки. Об этом сообщил директор СВР Сергей Нарышкин.

«Диалог между разведслужбами двух самых мощных ядерных держав. <…> Этот диалог может предотвратить опасные события», — передает РИА Новости слова Нарышкина. Он отметил, что это взаимодействие необходимо в условиях, когда мир находится в состоянии сдвига в международных отношениях, а обстановка накаляется.

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Взаимодействие между Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ) и Службой внешней разведки РФ (СВР) может предотвратить опасные события, которые могут произойти из-за накала мировой обстановки. Об этом сообщил директор СВР Сергей Нарышкин. «Диалог между разведслужбами двух самых мощных ядерных держав. <…> Этот диалог может предотвратить опасные события», — передает РИА Новости слова Нарышкина. Он отметил, что это взаимодействие необходимо в условиях, когда мир находится в состоянии сдвига в международных отношениях, а обстановка накаляется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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