Нарышкин объяснил, почему российская разведка продолжает общаться с американской

Нарышкин: диалог между ЦРУ и СВР может предотвратить опасные события

26 января 2024 в 09:36 Размер текста - 17 +

По словам Нарышкина, диалог между ЦРУ и СВР поможет во время накала мировой обстановки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Взаимодействие между Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ) и Службой внешней разведки РФ (СВР) может предотвратить опасные события, которые могут произойти из-за накала мировой обстановки. Об этом сообщил директор СВР Сергей Нарышкин. «Диалог между разведслужбами двух самых мощных ядерных держав. <…> Этот диалог может предотвратить опасные события», — передает РИА Новости слова Нарышкина. Он отметил, что это взаимодействие необходимо в условиях, когда мир находится в состоянии сдвига в международных отношениях, а обстановка накаляется.

Взаимодействие между Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ) и Службой внешней разведки РФ (СВР) может предотвратить опасные события, которые могут произойти из-за накала мировой обстановки. Об этом сообщил директор СВР Сергей Нарышкин. «Диалог между разведслужбами двух самых мощных ядерных держав. <…> Этот диалог может предотвратить опасные события», — передает РИА Новости слова Нарышкина. Он отметил, что это взаимодействие необходимо в условиях, когда мир находится в состоянии сдвига в международных отношениях, а обстановка накаляется.