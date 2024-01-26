Нарышкин объяснил, почему российская разведка продолжает общаться с американской

По словам Нарышкина, диалог между ЦРУ и СВР поможет во время накала мировой обстановки
Взаимодействие между Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ) и Службой внешней разведки РФ (СВР) может предотвратить опасные события, которые могут произойти из-за накала мировой обстановки. Об этом сообщил директор СВР Сергей Нарышкин.
«Диалог между разведслужбами двух самых мощных ядерных держав. <…> Этот диалог может предотвратить опасные события», — передает РИА Новости слова Нарышкина. Он отметил, что это взаимодействие необходимо в условиях, когда мир находится в состоянии сдвига в международных отношениях, а обстановка накаляется.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.