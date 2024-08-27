Forbes: Киев формирует новые бригады в ВСУ для продолжения боев в 2025 году

27 августа 2024 в 20:16 Размер текста - 17 +

Украина готовится продолжать боевые действия в 2025 году, пишет Forbes Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина формирует новые механизированные бригады в ВСУ, ожидая продолжения боев с Россией в 2025 году. Об этом пишет журнал Forbes. «Украинская армия формирует новые механизированные бригады. Это признак того, что лидеры Украины ожидают, что конфликт не закончится в ближайшее время, а затянется до 2025 года», — говорится в материале. Там добавили, что на полное комплектование первой новой бригады числом 2000 человек и их подготовку к бою потребуется несколько месяцев. Появившиеся в сети фотографии показывают курсантов новой 160-й механизированной бригады, которая будет проходить подготовку за рубежом, набирая новобранцев из украинцев, живущих за границей. Создание этих бригад зависит от успешной мобилизации до 10 000 новобранцев и постоянной поддержки иностранных союзников, предоставляющих тяжелое вооружение, заключили в журнале. После 24 февраля 2022 года на Украине введено военное положение и всеобщая мобилизация. В апреле 2024 года украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила мобилизации. Все мужчины от 18 до 60 лет обязаны носить военный билет, иначе не смогут получить паспорт за границей. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил необходимость мобилизации для укомплектования новых бригад, передает «Ридус». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина формирует новые механизированные бригады в ВСУ, ожидая продолжения боев с Россией в 2025 году. Об этом пишет журнал Forbes. «Украинская армия формирует новые механизированные бригады. Это признак того, что лидеры Украины ожидают, что конфликт не закончится в ближайшее время, а затянется до 2025 года», — говорится в материале. Там добавили, что на полное комплектование первой новой бригады числом 2000 человек и их подготовку к бою потребуется несколько месяцев. Появившиеся в сети фотографии показывают курсантов новой 160-й механизированной бригады, которая будет проходить подготовку за рубежом, набирая новобранцев из украинцев, живущих за границей. Создание этих бригад зависит от успешной мобилизации до 10 000 новобранцев и постоянной поддержки иностранных союзников, предоставляющих тяжелое вооружение, заключили в журнале. После 24 февраля 2022 года на Украине введено военное положение и всеобщая мобилизация. В апреле 2024 года украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила мобилизации. Все мужчины от 18 до 60 лет обязаны носить военный билет, иначе не смогут получить паспорт за границей. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил необходимость мобилизации для укомплектования новых бригад, передает «Ридус».