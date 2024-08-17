Украинский военнопленный раскрыл, чем зеков заманивают в ВСУ

Украина мобилизует своих заключенных для борьбы с российскими войсками. За вступление в ряды ВСУ им обещают снять все обвинения. Об этом рассказал военнопленный Алексей Янусов в разговоре с российскими журналистами.
«Приехали военные, представители 72-й бригады (ВСУ), к нам в колонию — Мартусовка, БВК (Бориспольская исправительная колония в Киевской области — прим. URA.RU). Пришли они вдвоем и предложили нам подписать контракт, забрать нас без отбывания срока», — рассказал Янусов в разговоре с РИА Новости. Сам он был одним из первых, кто был завербован в ряды ВСУ из колонии. Мужчина рассказал, что весной 2024 года его приговорили к пяти годам заключения за кражу велосипеда. Однако он подписал контракт с украинским командованием ВСУ.
На Украине с начала российской операции ввели всеобщую мобилизацию и объявили военное положение. Режимы действуют в стране по сей день. С апреля этого года Киев усилил мобилизацию. С этого момента в стране начали вербовать в ряды ВСУ заключенных. Как признавался командир 2-го батальона 3-й штурмовой бригады ВСУ, командование действует по примеру основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Тем не менее на Украине жаловались, что новобранцы не являются дееспособными, передает 360.Ru.
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