«Жизнь ставит на место»: Стас Михайлов раскрыл секрет своего успеха

Стас Михайлов: я больше не хочу привлекать к себе излишнего внимания

18 октября 2024 в 20:46 Размер текста - 17 +

Певец старается относиться к происходящему с ним философски Фото: Владимир Андреев © URA.RU Стас Михайлов на сегодняшний день считается одним из самых востребованных и популярных артистов на сцене. Впрочем, в беседе с корреспондентами URA.RU певец признался: великим он себя не считает. «Сейчас мне уже не хочется привлекать к себе излишнего внимания. В детстве такое было. Через это все проходили, называется юношеский максимализм. Завышена самооценка, ты про себя думаешь, что — великий. Но жизнь быстро ставит на место. По голове — щелк — и ты уже на месте», — заявил артист. Певец говорит, что с годами понял в этой жизни многое. Поэтому ко всему, что происходит с ним сейчас, старается относиться философски. «Я не считаю себя человеком, который что-то бездарное и бесполезное привнес своим творчеством, или по блату пролез на сцену. Я работаю всю жизнь: с 16 лет пою и мне за это не стыдно. Во всяком случае сейчас, в этом мире шоу-бизнеса, мне за себя не стыдно», — говорит артист. Михайлов уверяет: почивать на лаврах он не собирается и отмечает, что такое отношение к своей профессии может оказаться губительным для любого человека. «Самое главное для меня — быть нужным и полезным, писать петь, не останавливаться. Если ты будешь все время говорить, какой ты классный и великий, люди тебя забудут. Надо действовать и не прекращать работать, приносить людям пользу», — заявил певец. Стас радуется, что семья его во всем поддерживает. Рядом с ним — красавица-жена и дети, которые его обожают. «У меня часто спрашивают: „В чем секрет вашего брака? Какие семейные традиции у вас есть?“. Мы живем, любим друг друга», — рассказал Михайлов. Он также поделился, что они всегда стараются отмечать вместе Новый год за одним большим столом и этот год не станет исключением. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стас Михайлов на сегодняшний день считается одним из самых востребованных и популярных артистов на сцене. Впрочем, в беседе с корреспондентами URA.RU певец признался: великим он себя не считает. «Сейчас мне уже не хочется привлекать к себе излишнего внимания. В детстве такое было. Через это все проходили, называется юношеский максимализм. Завышена самооценка, ты про себя думаешь, что — великий. Но жизнь быстро ставит на место. По голове — щелк — и ты уже на месте», — заявил артист. Певец говорит, что с годами понял в этой жизни многое. Поэтому ко всему, что происходит с ним сейчас, старается относиться философски. «Я не считаю себя человеком, который что-то бездарное и бесполезное привнес своим творчеством, или по блату пролез на сцену. Я работаю всю жизнь: с 16 лет пою и мне за это не стыдно. Во всяком случае сейчас, в этом мире шоу-бизнеса, мне за себя не стыдно», — говорит артист. Михайлов уверяет: почивать на лаврах он не собирается и отмечает, что такое отношение к своей профессии может оказаться губительным для любого человека. «Самое главное для меня — быть нужным и полезным, писать петь, не останавливаться. Если ты будешь все время говорить, какой ты классный и великий, люди тебя забудут. Надо действовать и не прекращать работать, приносить людям пользу», — заявил певец. Стас радуется, что семья его во всем поддерживает. Рядом с ним — красавица-жена и дети, которые его обожают. «У меня часто спрашивают: „В чем секрет вашего брака? Какие семейные традиции у вас есть?“. Мы живем, любим друг друга», — рассказал Михайлов. Он также поделился, что они всегда стараются отмечать вместе Новый год за одним большим столом и этот год не станет исключением.