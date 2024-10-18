«Жизнь ставит на место»: Стас Михайлов раскрыл секрет своего успеха

Стас Михайлов: я больше не хочу привлекать к себе излишнего внимания
© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор доверенных лиц штаба кандидата в президенты с президентом России Владимиром Путиным. Москва, михайлов стас
Певец старается относиться к происходящему с ним философски Фото:

Стас Михайлов на сегодняшний день считается одним из самых востребованных и популярных артистов на сцене. Впрочем, в беседе с корреспондентами URA.RU певец признался: великим он себя не считает.

«Сейчас мне уже не хочется привлекать к себе излишнего внимания. В детстве такое было. Через это все проходили, называется юношеский максимализм. Завышена самооценка, ты про себя думаешь, что — великий. Но жизнь быстро ставит на место. По голове — щелк — и ты уже на месте», — заявил артист.

Певец говорит, что с годами понял в этой жизни многое. Поэтому ко всему, что происходит с ним сейчас, старается относиться философски.

«Я не считаю себя человеком, который что-то бездарное и бесполезное привнес своим творчеством, или по блату пролез на сцену. Я работаю всю жизнь: с 16 лет пою и мне за это не стыдно. Во всяком случае сейчас, в этом мире шоу-бизнеса, мне за себя не стыдно», — говорит артист.

Михайлов уверяет: почивать на лаврах он не собирается и отмечает, что такое отношение к своей профессии может оказаться губительным для любого человека.

«Самое главное для меня — быть нужным и полезным, писать петь, не останавливаться. Если ты будешь все время говорить, какой ты классный и великий, люди тебя забудут. Надо действовать и не прекращать работать, приносить людям пользу», — заявил певец.

Стас радуется, что семья его во всем поддерживает. Рядом с ним — красавица-жена и дети, которые его обожают.

«У меня часто спрашивают: „В чем секрет вашего брака? Какие семейные традиции у вас есть?“. Мы живем, любим друг друга», — рассказал Михайлов. Он также поделился, что они всегда стараются отмечать вместе Новый год за одним большим столом и этот год не станет исключением.

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Стас Михайлов на сегодняшний день считается одним из самых востребованных и популярных артистов на сцене. Впрочем, в беседе с корреспондентами URA.RU певец признался: великим он себя не считает. «Сейчас мне уже не хочется привлекать к себе излишнего внимания. В детстве такое было. Через это все проходили, называется юношеский максимализм. Завышена самооценка, ты про себя думаешь, что — великий. Но жизнь быстро ставит на место. По голове — щелк — и ты уже на месте», — заявил артист. Певец говорит, что с годами понял в этой жизни многое. Поэтому ко всему, что происходит с ним сейчас, старается относиться философски. «Я не считаю себя человеком, который что-то бездарное и бесполезное привнес своим творчеством, или по блату пролез на сцену. Я работаю всю жизнь: с 16 лет пою и мне за это не стыдно. Во всяком случае сейчас, в этом мире шоу-бизнеса, мне за себя не стыдно», — говорит артист. Михайлов уверяет: почивать на лаврах он не собирается и отмечает, что такое отношение к своей профессии может оказаться губительным для любого человека. «Самое главное для меня — быть нужным и полезным, писать петь, не останавливаться. Если ты будешь все время говорить, какой ты классный и великий, люди тебя забудут. Надо действовать и не прекращать работать, приносить людям пользу», — заявил певец. Стас радуется, что семья его во всем поддерживает. Рядом с ним — красавица-жена и дети, которые его обожают. «У меня часто спрашивают: „В чем секрет вашего брака? Какие семейные традиции у вас есть?“. Мы живем, любим друг друга», — рассказал Михайлов. Он также поделился, что они всегда стараются отмечать вместе Новый год за одним большим столом и этот год не станет исключением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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