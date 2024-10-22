В Госдуме нашли способ борьбы с управляющими компаниями

Штрафы для управляющих компаний увеличат в 6 раз
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Для руководителей компаний ЖКХ штрафы за нарушения в обслуживании домов могут повысить до 30 тысяч рублей
Для руководителей компаний ЖКХ штрафы за нарушения в обслуживании домов могут повысить до 30 тысяч рублей Фото:

Депутаты партии ЛДПР отправят в Госдуму законопроект об увеличении штрафов для глав управляющих компаний за игнорирование требований жильцов домов и не соблюдение правил содержания и ремонта дома. Так, соответствующий штраф будет увеличен в шесть раз, то есть до 20-30 тысяч рублей. Кроме того, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что сфера ЖКХ является одной из самых коррумпированных в России.

«Сфера ЖКХ, с проблемами которой люди сталкиваются каждый день, остается одной из самых запутанных и часто коррумпированных. <...> Повышение административных штрафов для должностных лиц повлияет на личную ответственность исполнителей», — заявил Слуцкий. Его слова передает «Парламентская газета».  

Инспекции по жилищным вопросам могут наложить на управляющие компании лишь небольшие штрафы. Сейчас максимальное наказание для должностных лиц за нарушения в содержании и ремонте жилых домов составляет пять тысяч рублей, а для организаций — 50 тысяч рублей. Штрафы за нарушение стандартов предоставления коммунальных услуг могут достигать 10 тысяч рублей для лиц и 50 тысяч рублей для компаний, при повторении нарушения — 30 и 100 тысяч рублей соответственно.

В ЛДПР разработан законопроект о значительном увеличении штрафов для должностных лиц по административным нарушениям, жалобы на которые поступают от жильцов. Так, в случае несоблюдения правил ухода и ремонта жилых помещений предлагается увеличить штраф до 20-30 тысяч рублей. Если должностное лицо нарушило нормы обеспечения коммунальными услугами, предлагается взимать с него 30 тысяч рублей, а за повторное нарушение — 50 тысяч рублей.

Ранее юрист Ирина Сивакова сообщила, что коммунальщики обязаны информировать жильцов домов об отключении воды в пределах установленных правилами сроков. То есть о плановом отключении — за 10 рабочих дней, о незапланированном отключении — в течение суток со дня приостановления услуги и с пояснением причин, передает Pravda.Ru.

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Депутаты партии ЛДПР отправят в Госдуму законопроект об увеличении штрафов для глав управляющих компаний за игнорирование требований жильцов домов и не соблюдение правил содержания и ремонта дома. Так, соответствующий штраф будет увеличен в шесть раз, то есть до 20-30 тысяч рублей. Кроме того, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что сфера ЖКХ является одной из самых коррумпированных в России. «Сфера ЖКХ, с проблемами которой люди сталкиваются каждый день, остается одной из самых запутанных и часто коррумпированных. <...> Повышение административных штрафов для должностных лиц повлияет на личную ответственность исполнителей», — заявил Слуцкий. Его слова передает «Парламентская газета».   Инспекции по жилищным вопросам могут наложить на управляющие компании лишь небольшие штрафы. Сейчас максимальное наказание для должностных лиц за нарушения в содержании и ремонте жилых домов составляет пять тысяч рублей, а для организаций — 50 тысяч рублей. Штрафы за нарушение стандартов предоставления коммунальных услуг могут достигать 10 тысяч рублей для лиц и 50 тысяч рублей для компаний, при повторении нарушения — 30 и 100 тысяч рублей соответственно. В ЛДПР разработан законопроект о значительном увеличении штрафов для должностных лиц по административным нарушениям, жалобы на которые поступают от жильцов. Так, в случае несоблюдения правил ухода и ремонта жилых помещений предлагается увеличить штраф до 20-30 тысяч рублей. Если должностное лицо нарушило нормы обеспечения коммунальными услугами, предлагается взимать с него 30 тысяч рублей, а за повторное нарушение — 50 тысяч рублей. Ранее юрист Ирина Сивакова сообщила, что коммунальщики обязаны информировать жильцов домов об отключении воды в пределах установленных правилами сроков. То есть о плановом отключении — за 10 рабочих дней, о незапланированном отключении — в течение суток со дня приостановления услуги и с пояснением причин, передает Pravda.Ru.
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