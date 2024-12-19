ЦБ РФ повысит ключевую ставку

Центробанк России в пятницу, 20 декабря, повысит ключевую ставку до 23% годовых. К такому выводу пришли финансовые аналитики.
«ЦБ РФ 20 декабря повысит ключевую ставку на 2 процентных пункта. Таким образом, она составит 23% годовых», — на мнение опрошенных экспертов ссылается РИА Новости.
Собеседники издания отмечают, что к концу году ключевая ставка может опуститься до уровня в 16-21%. Ожидается, что цикл снижения начнется в третьем квартале следующего года.
Перед важным решением Банка России, которое примут в пятницу на заседании по вкладам, крупнейшие финансовые организации страны начали повышать собственные ставки, пишет Life.ru. Президент РФ Владимир Путин еще не знает, какое решение примет регулятор, отмечает телеканал 360. На «Прямой линии» глава государства заявил, что Центробанк мог эффективнее использовать инструменты, связанные с ключевой ставкой.
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