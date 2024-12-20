Путин предложил посвятить 2025 год защитникам Отечества

В России 2025 год могут посвятить защитникам Отечества
В России 2025 год могут сделать Годом защитников Отечества. Такое предложение выдвинул президент России Владимир Путин во время заседания Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ. Трансляция идет на телеканале «Россия 24».
Помимо этого, российский лидер также предложил распространить семейную ипотеку на покупку вторички. По его словам, несправедливо, что она действует только на приобретение квартир в новых домах.
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