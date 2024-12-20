Путин предложил посвятить 2025 год защитникам Отечества

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В России 2025 год могут посвятить защитникам Отечества
В России 2025 год могут посвятить защитникам Отечества Фото:

В России 2025 год могут сделать Годом защитников Отечества. Такое предложение выдвинул президент России Владимир Путин во время заседания Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ. Трансляция идет на телеканале «Россия 24».

Помимо этого, российский лидер также предложил распространить семейную ипотеку на покупку вторички. По его словам, несправедливо, что она действует только на приобретение квартир в новых домах.

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В России 2025 год могут сделать Годом защитников Отечества. Такое предложение выдвинул президент России Владимир Путин во время заседания Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ. Трансляция идет на телеканале «Россия 24». Помимо этого, российский лидер также предложил распространить семейную ипотеку на покупку вторички. По его словам, несправедливо, что она действует только на приобретение квартир в новых домах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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