На Украине высмеяли Байдена, выделившего новый пакет помощи

Украинская журналистка Диана Панченко высмеяла решение президента США Джо Байдена о выделении нового военного пакета помощи Киеву на сумму 1,25 миллиарда долларов. Соответствующий комментарий она опубликовала в своих соцсетях.
«Байден вряд ли даже узнает, куда он отправляет деньги. Но администрация будет финансировать войну до последней возможности», — написала Панченко. Пост размещен в соцсети X.
Ранее США заявили о новом военном пакете помощи для Украины. Он стал 72-м по счету. В него вошли средства ПВО, артиллерия, дроны и бронетехника. Об этом писал телеканал «Царьград».
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