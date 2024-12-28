На Украине высмеяли Байдена, выделившего новый пакет помощи

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По словам Панченко, Байден уже не знает куда отправляет деньги
По словам Панченко, Байден уже не знает куда отправляет деньги Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская журналистка Диана Панченко высмеяла решение президента США Джо Байдена о выделении нового военного пакета помощи Киеву на сумму 1,25 миллиарда долларов. Соответствующий комментарий она опубликовала в своих соцсетях.

«Байден вряд ли даже узнает, куда он отправляет деньги. Но администрация будет финансировать войну до последней возможности», — написала Панченко. Пост размещен в соцсети X.

Ранее США заявили о новом военном пакете помощи для Украины. Он стал 72-м по счету. В него вошли средства ПВО, артиллерия, дроны и бронетехника. Об этом писал телеканал «Царьград».

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Украинская журналистка Диана Панченко высмеяла решение президента США Джо Байдена о выделении нового военного пакета помощи Киеву на сумму 1,25 миллиарда долларов. Соответствующий комментарий она опубликовала в своих соцсетях. «Байден вряд ли даже узнает, куда он отправляет деньги. Но администрация будет финансировать войну до последней возможности», — написала Панченко. Пост размещен в соцсети X. Ранее США заявили о новом военном пакете помощи для Украины. Он стал 72-м по счету. В него вошли средства ПВО, артиллерия, дроны и бронетехника. Об этом писал телеканал «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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