Путин поздравил ректора МГИМО Торкунова с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил ректора МГИМО Анатолия Торкунова с 75-летием и подчеркнул его личный творческий вклад в создание единого учебника по истории. Об этом говорится в официальной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
"Уважаемый Анатолий Васильевич! Рад поздравить Вас с 75-летним юбилеем. <...> Особо отмечу Ваш личный творческий вклад в разработку единого учебника по истории", — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте Кремля.
Глава российского государства подчеркнул, что за годы работы Торкунов полностью раскрыл свой научный, исследовательский и организаторский потенциал, а также внес значительный вклад в развитие отечественной дипломатии, истории МГИМО и системы высшего образования России в целом. Президент России пожелал Торкунову здоровья, вдохновения и успехов во всех начинаниях.
Комплект единого учебника по истории включает в себя 16 томов, в которых освещаются основные этапы как российской, так и мировой истории. Над созданием данного издания работали ведущие отечественные специалисты — историки и педагоги, среди которых академики Александр Чубарьян и Анатолий Торкунов. Особое значение в процессе подготовки было уделено вопросам сохранения исторической памяти и передачи культурных традиций между поколениями. Учебник опирается на широкий спектр архивных и музейных материалов, а также интегрирован с современными образовательными ресурсами, включая фильмы, лекционные курсы и интерактивные платформы. О завершении работы над единым учебником по истории в конце июня рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский.
