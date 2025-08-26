Путин поздравил ректора МГИМО Торкунова с юбилеем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин пожелал Торкунов здоровья и успехов во всех начинаниях
Путин пожелал Торкунов здоровья и успехов во всех начинаниях Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил ректора МГИМО Анатолия Торкунова с 75-летием и подчеркнул его личный творческий вклад в создание единого учебника по истории. Об этом говорится в официальной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

"Уважаемый Анатолий Васильевич! Рад поздравить Вас с 75-летним юбилеем. <...> Особо отмечу Ваш личный творческий вклад в разработку единого учебника по истории", —  говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте Кремля.

Глава российского государства подчеркнул, что за годы работы Торкунов полностью раскрыл свой научный, исследовательский и организаторский потенциал, а также внес значительный вклад в развитие отечественной дипломатии, истории МГИМО и системы высшего образования России в целом. Президент России пожелал Торкунову здоровья, вдохновения и успехов во всех начинаниях.

Комплект единого учебника по истории включает в себя 16 томов, в которых освещаются основные этапы как российской, так и мировой истории. Над созданием данного издания работали ведущие отечественные специалисты — историки и педагоги, среди которых академики Александр Чубарьян и Анатолий Торкунов. Особое значение в процессе подготовки было уделено вопросам сохранения исторической памяти и передачи культурных традиций между поколениями. Учебник опирается на широкий спектр архивных и музейных материалов, а также интегрирован с современными образовательными ресурсами, включая фильмы, лекционные курсы и интерактивные платформы. О завершении работы над единым учебником по истории в конце июня рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин поздравил ректора МГИМО Анатолия Торкунова с 75-летием и подчеркнул его личный творческий вклад в создание единого учебника по истории. Об этом говорится в официальной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. "Уважаемый Анатолий Васильевич! Рад поздравить Вас с 75-летним юбилеем. <...> Особо отмечу Ваш личный творческий вклад в разработку единого учебника по истории", —  говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте Кремля. Глава российского государства подчеркнул, что за годы работы Торкунов полностью раскрыл свой научный, исследовательский и организаторский потенциал, а также внес значительный вклад в развитие отечественной дипломатии, истории МГИМО и системы высшего образования России в целом. Президент России пожелал Торкунову здоровья, вдохновения и успехов во всех начинаниях. Комплект единого учебника по истории включает в себя 16 томов, в которых освещаются основные этапы как российской, так и мировой истории. Над созданием данного издания работали ведущие отечественные специалисты — историки и педагоги, среди которых академики Александр Чубарьян и Анатолий Торкунов. Особое значение в процессе подготовки было уделено вопросам сохранения исторической памяти и передачи культурных традиций между поколениями. Учебник опирается на широкий спектр архивных и музейных материалов, а также интегрирован с современными образовательными ресурсами, включая фильмы, лекционные курсы и интерактивные платформы. О завершении работы над единым учебником по истории в конце июня рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...