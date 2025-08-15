«Пул первого»: Трамп принял приглашение приехать в Минск вместе со своей семьей

Трамп принял приглашение белорусского президента
Президент США Дональд Трамп принял приглашение белорусского лидера Александра Лукашенко приехать в Минск вместе со своей семьей. Об этом сообщает telegram-канал «Пул первого». Предложение было сделано во время телефонного звонка, который состоялся за несколько часов до переговоров Трампа с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске.

«Президент Беларуси пригласил Дональда Трампа с семьей в Минск, и это приглашение было принято», — говорится в сообщении telegram-канала. Отмечается, что лидеры обсудили «ситуацию в горячих точках», в том числе Украину, вопросы двусторонней повестки, и договорились поддерживать контакты. 

Накануне Трамп сообщил о телефонном разговоре с Лукашенко в своей соцсети Truth Social. По его словам, он поблагодарил белорусского президента за освобождение 14 заключенных, произошедшее в июне 2025 года, а также обсудил с ним возможное помилование еще 1300 человек. Трамп также отметил, что ждет встречи с Лукашенко.  

