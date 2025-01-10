В ГД придумали, как решить проблему с нехваткой денег после новогодних праздников

Депутат Гаврилов: разбивка аванса на две части сократит интервал выплат в январе
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По словам депутата, разбивка аванса устранила бы нехватку денег у россиян после зимних праздников
По словам депутата, разбивка аванса устранила бы нехватку денег у россиян после зимних праздников Фото:

Разделение аванса на две части сократило бы интервал между январскими выплатами и устранило резкие перепады в доходах россиян после новогодних праздников. Такую инициативу озвучил депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).

«Разбивка аванса на две части смогла бы изменить сложившуюся практику в интересах работников. Например, первая часть аванса выплачивается до 15 января, а вторая — в срок, установленный компанией, обычно около 20 января. Такой подход позволяет сократить интервал между выплатами и устранить резкие перепады в доходах сотрудников», — сказал Гаврилов. Его слова передает РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что из-за праздников в начале января число рабочих дней сокращается. Это, в свою очередь, существенно влияет на размер аванса. Чтобы россияне не ощутили резкого перепада в доходах, работодателям необходимо будет пересмотреть внутренние нормативные документы компании.

Гаврилов также предложил еще один подход к выплате аванса, увеличив его с 40% до 50% от месячного оклада. Так, при окладе в 50 тысяч рублей, размер аванса составит около 25 тысяч рублей. Депутат также отметил, что законодательство дает работодателям свободу в определении сроков и порядка выплат, что позволяет адаптировать внутренние правила в пользу работников, улучшая их финансовое положение.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов ранее отмечал, что новогодние праздники не влияют на размер фиксированного оклада, и работодатели обязаны выплачивать полный месячный оклад, согласно статье 112 Трудового кодекса РФ. Однако для тех работников, чья зарплата зависит от фактически отработанного времени, меньшее количество рабочих дней в январе может привести к уменьшению их доходов.

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Разделение аванса на две части сократило бы интервал между январскими выплатами и устранило резкие перепады в доходах россиян после новогодних праздников. Такую инициативу озвучил депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). «Разбивка аванса на две части смогла бы изменить сложившуюся практику в интересах работников. Например, первая часть аванса выплачивается до 15 января, а вторая — в срок, установленный компанией, обычно около 20 января. Такой подход позволяет сократить интервал между выплатами и устранить резкие перепады в доходах сотрудников», — сказал Гаврилов. Его слова передает РИА Новости. Депутат подчеркнул, что из-за праздников в начале января число рабочих дней сокращается. Это, в свою очередь, существенно влияет на размер аванса. Чтобы россияне не ощутили резкого перепада в доходах, работодателям необходимо будет пересмотреть внутренние нормативные документы компании. Гаврилов также предложил еще один подход к выплате аванса, увеличив его с 40% до 50% от месячного оклада. Так, при окладе в 50 тысяч рублей, размер аванса составит около 25 тысяч рублей. Депутат также отметил, что законодательство дает работодателям свободу в определении сроков и порядка выплат, что позволяет адаптировать внутренние правила в пользу работников, улучшая их финансовое положение. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов ранее отмечал, что новогодние праздники не влияют на размер фиксированного оклада, и работодатели обязаны выплачивать полный месячный оклад, согласно статье 112 Трудового кодекса РФ. Однако для тех работников, чья зарплата зависит от фактически отработанного времени, меньшее количество рабочих дней в январе может привести к уменьшению их доходов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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