Стало известно, когда россияне смогут попробовать первые выращенные в стране бананы

Первые выращенные в России бананы ее жители могут попробовать в конце 2025 года. Об этом заявил гендиректор Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов.
«Мы подтверждаем, что это возможно. Сегодня закладывается теплица. Есть программа, мы ее реализуем. Если все сложится, к концу этого года мы вам покажем бананы, выращенные в России», — сказал Платонов, обращаясь к министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут на итоговом форуме «Развитие малого агробизнеса России». Его заявление цитирует ТАСС.
Лут подчеркнула, что уже существует распоряжение правительства о перечне сельскохозяйственной продукции, которую можно производить и перерабатывать в России. В этот перечень входят традиционные для страны культуры, но по словам Лут, в будущем в него могут быть добавлены и другие виды продукции, включая бананы.
Президент России Владимир Путин сообщил ранее о значительном росте производства продуктов питания в стране. В ходе прямой линии он отметил, что ежегодно объем производства увеличивается на 3%, и Россия полностью обеспечивает себя мясом. Глава государства также привел данные о потреблении мяса в России, которое значительно выше мировых показателей, напоминает РТ.
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