ХАМАС через полгода признал гибель главы военного крыла

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Спустя шесть месяцев в ХАМАС признали смерть главы военного крыла
Спустя шесть месяцев в ХАМАС признали смерть главы военного крыла Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Палестинская группировка ХАМАС спустя полгода признала смерть главы военного крыла Мухаммеда ад-Дейфа, сообщили представители движения. Его ликвидировали еще в августе 2024 года

«Сообщаем нашему народу и нашим сторонникам во всем мире, что Мухаммед ад-Дейф погиб», — заявил представитель группировки. Информацию передает Al Mayadeen. Однако отмечается, что начало августа — это не официальная жата смерти главы военного крыла. По данным израильской армии, он был ликвидирован еще 13 июля 2024 года. 

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Палестинская группировка ХАМАС спустя полгода признала смерть главы военного крыла Мухаммеда ад-Дейфа, сообщили представители движения. Его ликвидировали еще в августе 2024 года.  «Сообщаем нашему народу и нашим сторонникам во всем мире, что Мухаммед ад-Дейф погиб», — заявил представитель группировки. Информацию передает Al Mayadeen. Однако отмечается, что начало августа — это не официальная жата смерти главы военного крыла. По данным израильской армии, он был ликвидирован еще 13 июля 2024 года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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