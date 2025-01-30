ХАМАС через полгода признал гибель главы военного крыла

Палестинская группировка ХАМАС спустя полгода признала смерть главы военного крыла Мухаммеда ад-Дейфа, сообщили представители движения. Его ликвидировали еще в августе 2024 года.
«Сообщаем нашему народу и нашим сторонникам во всем мире, что Мухаммед ад-Дейф погиб», — заявил представитель группировки. Информацию передает Al Mayadeen. Однако отмечается, что начало августа — это не официальная жата смерти главы военного крыла. По данным израильской армии, он был ликвидирован еще 13 июля 2024 года.
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