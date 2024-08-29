В минобороны Израиля заявили о разгроме большинства сил ХАМАС в Газе

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о значительном ослаблении военной мощи ХАМАС в секторе Газа. Он утверждает, что большинство батальонов и бригад движения были разгромлены.
«За последние 11 месяцев <…> в Газе большинство бригад и батальонов ХАМАС было разгромлено, военный глава ХАМАС Мухаммед ад-Дейф был ликвидирован, как и другие высокопоставленные террористы из длинного списка», — заявил Галант. Эта информация была распространена пресс-службой Министерства обороны Израиля. Указанные действия являются частью продолжающихся операций Израиля против радикальных группировок в регионе.
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