29 августа 2024

В минобороны Израиля заявили о разгроме большинства сил ХАМАС в Газе

Глава МО Израиля заявил о разгроме «большинства бригад» ХАМАС в Газе
© Служба новостей «URA.RU»
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Израиль заявил о разгроме ХАМАС в секторе Газа
Израиль заявил о разгроме ХАМАС в секторе Газа Фото:

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о значительном ослаблении военной мощи ХАМАС в секторе Газа. Он утверждает, что большинство батальонов и бригад движения были разгромлены.

«За последние 11 месяцев <…> в Газе большинство бригад и батальонов ХАМАС было разгромлено, военный глава ХАМАС Мухаммед ад-Дейф был ликвидирован, как и другие высокопоставленные террористы из длинного списка», — заявил Галант. Эта информация была распространена пресс-службой Министерства обороны Израиля. Указанные действия являются частью продолжающихся операций Израиля против радикальных группировок в регионе.

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Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о значительном ослаблении военной мощи ХАМАС в секторе Газа. Он утверждает, что большинство батальонов и бригад движения были разгромлены. «За последние 11 месяцев <…> в Газе большинство бригад и батальонов ХАМАС было разгромлено, военный глава ХАМАС Мухаммед ад-Дейф был ликвидирован, как и другие высокопоставленные террористы из длинного списка», — заявил Галант. Эта информация была распространена пресс-службой Министерства обороны Израиля. Указанные действия являются частью продолжающихся операций Израиля против радикальных группировок в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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