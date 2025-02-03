Объем вкладов на душу населения в ЯНАО превысил полмиллиона рублей

Ямало-Ненецкий автономный округ занимает первое место в «тюменской матрешке» по объему вкладов на душу населения и седьмое место по России. Сумма накоплений по данному показателю составляет более 500 тысяч рублей, сообщают аналитики.
«Ямало-Ненецкий АО — 502,8 тысяч рублей — объем вкладов на душу населения на 1 января 2025 года. Прирост вкладов в 2024 году составил 6,1%. Седьмое место в общероссийском рейтинге по объему вкладов населения», — сообщает telegram-канал «Глав.Индекс».
По данным источника, ХМАО занимает второе место по сумме депозитов на душу населения (466 тысячи рублей), Свердловская область — третье (366,7 тысячи рублей), а Тюменская область — четвертое (327,9 тысячи рублей). Челябинская область на пятом месте (260,2 тысячи рублей), а Курганская замыкает список уральских регионов — на депозитных счетах населения в среднем хранятся 184,1 тысячи рублей.
Жители ХМАО, ЯНАО и Тюменской области стали чаще пользоваться вкладами. Только за 2024 год объем средств, которые вложены в банк, поднялся на 18%, составив более 1,4 триллиона рублей.
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