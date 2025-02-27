Economist: Зеленский не хочет подписывать договор с США после сделки по ресурсам

Президент Украины Владимир Зеленский не собирается подписывать второе экономическое соглашение, которое должно последовать за рамочным договором по редкоземельным металлам с США, без дополнительных гарантий безопасности. Такие данные передает журнал Economist.
«Источник в правительстве, знакомый с ходом переговоров, говорит, что Зеленский не намерен подписывать какое-либо второе, более полное соглашение, которое не включало бы более широкие гарантии безопасности», — написано в материале. Там уточняется, что первый документ не потребует согласования в парламенте, но второй необходимо будет ратифицировать.
28 февраля Владимир Зеленский должен отправиться в Вашингтон, где вместе с главой США Дональдом Трампом подпишет соглашение. Предполагается, что это мероприятие сможет снять часть противоречий между странами в отношении предоставляемой США помощи.
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