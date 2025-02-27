Economist: Зеленский не хочет подписывать договор с США после сделки по ресурсам

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Владимиру Зеленскому нужны дополнительные гарантии безопасности во второй части соглашения по ресурсам
Владимиру Зеленскому нужны дополнительные гарантии безопасности во второй части соглашения по ресурсам Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский не собирается подписывать второе экономическое соглашение, которое должно последовать за рамочным договором по редкоземельным металлам с США, без дополнительных гарантий безопасности. Такие данные передает журнал Economist.

«Источник в правительстве, знакомый с ходом переговоров, говорит, что Зеленский не намерен подписывать какое-либо второе, более полное соглашение, которое не включало бы более широкие гарантии безопасности», — написано в материале. Там уточняется, что первый документ не потребует согласования в парламенте, но второй необходимо будет ратифицировать.

28 февраля Владимир Зеленский должен отправиться в Вашингтон, где вместе с главой США Дональдом Трампом подпишет соглашение. Предполагается, что это мероприятие сможет снять часть противоречий между странами в отношении предоставляемой США помощи. 

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Президент Украины Владимир Зеленский не собирается подписывать второе экономическое соглашение, которое должно последовать за рамочным договором по редкоземельным металлам с США, без дополнительных гарантий безопасности. Такие данные передает журнал Economist. «Источник в правительстве, знакомый с ходом переговоров, говорит, что Зеленский не намерен подписывать какое-либо второе, более полное соглашение, которое не включало бы более широкие гарантии безопасности», — написано в материале. Там уточняется, что первый документ не потребует согласования в парламенте, но второй необходимо будет ратифицировать. 28 февраля Владимир Зеленский должен отправиться в Вашингтон, где вместе с главой США Дональдом Трампом подпишет соглашение. Предполагается, что это мероприятие сможет снять часть противоречий между странами в отношении предоставляемой США помощи. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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