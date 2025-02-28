Суд арестовал фигуранта дела о теракте у здания правительства Самарской области

Суд в Самаре принял решение об аресте Сергея Семакина, одного из подозреваемых по делу о террористическом акте у здания правительства Самарской области. Инцидент произошел 27 февраля, когда неизвестное взрывное устройство было брошено на крыльцо административного здания.
«Суд в Самаре арестовал Сергея Семакина, который является одним из подозреваемых по делу о теракте», — передает корреспондент ТАСС. ЧП произошло 27 февраля.
Ранее на крыльцо здания правительства Самарской области было брошено неизвестное взрывное устройство, предположительно представляющее собой ручную гранату с дистанционным управлением. В результате взрыва никто не пострадал. После следователи возбудили уголовное дело по факту совершения террористического акта.
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