Суд арестовал фигуранта дела о теракте у здания правительства Самарской области

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Суд в Самаре арестовал Сергея Семакина, который подозревается в теракте
Суд в Самаре арестовал Сергея Семакина, который подозревается в теракте Фото:

Суд в Самаре принял решение об аресте Сергея Семакина, одного из подозреваемых по делу о террористическом акте у здания правительства Самарской области. Инцидент произошел 27 февраля, когда неизвестное взрывное устройство было брошено на крыльцо административного здания.

«Суд в Самаре арестовал Сергея Семакина, который является одним из подозреваемых по делу о теракте», — передает корреспондент ТАСС. ЧП произошло 27 февраля.

Ранее на крыльцо здания правительства Самарской области было брошено неизвестное взрывное устройство, предположительно представляющее собой ручную гранату с дистанционным управлением. В результате взрыва никто не пострадал. После следователи возбудили уголовное дело по факту совершения террористического акта.

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Суд в Самаре принял решение об аресте Сергея Семакина, одного из подозреваемых по делу о террористическом акте у здания правительства Самарской области. Инцидент произошел 27 февраля, когда неизвестное взрывное устройство было брошено на крыльцо административного здания. «Суд в Самаре арестовал Сергея Семакина, который является одним из подозреваемых по делу о теракте», — передает корреспондент ТАСС. ЧП произошло 27 февраля. Ранее на крыльцо здания правительства Самарской области было брошено неизвестное взрывное устройство, предположительно представляющее собой ручную гранату с дистанционным управлением. В результате взрыва никто не пострадал. После следователи возбудили уголовное дело по факту совершения террористического акта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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