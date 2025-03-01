Советник Трампа рассказал, как выгнал Зеленского из Белого дома

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что решение выдворить украинского лидера Владимира Зеленского из Белого дома было принято единогласно. Он отметил, что после оскорблений в Овальном кабинете команда Трампа не видела возможностей для продолжения диалога.
«После того, как прессу попросили уйти, мы почти единогласно заявили президенту, что после оскорбления в Овальном кабинете мы просто не видим никаких путей для продолжения диалога и что любые дальнейшие действия приведут лишь к противоположному результату. Это мы сказали и Зеленскому, а также его команде», — заявил Уолтц. Его слова опубликованы в telegram-канале журналиста Кремлевского пула Дмитрия Смирнова.
Советник Трампа также опроверг информацию о том, что инцидент был подстроен. По его словам, заключение сделки по редкоземельным металлам, ради чего и приезжал Зеленский, было важно как для Украины, так и для США. Она бы позволила странам объединиться экономически благодаря инвестициям, в которых нуждались украинцы. Уолтц отметил, что после подписания договора планировалось провести переговоры с Россией для завершения конфликта. Однако после встречи стало ясно, что у Зеленского отсутствует желание прекратить огонь.
Ранее Трамп выразил свое разочарование в отношении поведения президента Украины во время их официальной встречи в Вашингтоне 28 февраля. В ходе переговоров лидерам двух стран не удалось достигнуть соглашения по вопросу добычи полезных ископаемых, и сделка была отменена. По словам американского бизнесмена Илона Маска, конфликт произошел из-за разногласий по поводу завершения конфликта между Украины и Россией.
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