Азербайджан прогнал из страны важную международную организацию

В Баку решили закрыть представительство Красного Креста из-за его ненадобности
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Азербайджан захотел убрать представительство МККК из страны
Азербайджан захотел убрать представительство МККК из страны Фото:

Азербайджан принял решение закрыть представительство Международного комитета Красного Креста в стране. Об этом стало известно от местных СМИ, которые отметили, что правительство республики пошло на такой шаг, поскольку в присутствии организации нет необходимости.

«Нам стало известно о намерении правительства Азербайджана заставить Международный комитет Красного Креста закрыть наше представительство в Азербайджане», — говорится в заявлении специалиста по связям с общественностью МККК Орели Лашант. Его передает информационное агентство АПА.

Красный Крест принимает активное участие по улучшению гуманитарной ситуации в связи с продолжающимися боевыми действиями на Украине. Ранее комитет заявлял о готовности помочь жителям Курской области вернуться с украинской территории, если Москва и Киев придут к соглашению о новой репатриации.

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Азербайджан принял решение закрыть представительство Международного комитета Красного Креста в стране. Об этом стало известно от местных СМИ, которые отметили, что правительство республики пошло на такой шаг, поскольку в присутствии организации нет необходимости. «Нам стало известно о намерении правительства Азербайджана заставить Международный комитет Красного Креста закрыть наше представительство в Азербайджане», — говорится в заявлении специалиста по связям с общественностью МККК Орели Лашант. Его передает информационное агентство АПА. Красный Крест принимает активное участие по улучшению гуманитарной ситуации в связи с продолжающимися боевыми действиями на Украине. Ранее комитет заявлял о готовности помочь жителям Курской области вернуться с украинской территории, если Москва и Киев придут к соглашению о новой репатриации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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