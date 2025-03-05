Азербайджан прогнал из страны важную международную организацию

Азербайджан принял решение закрыть представительство Международного комитета Красного Креста в стране. Об этом стало известно от местных СМИ, которые отметили, что правительство республики пошло на такой шаг, поскольку в присутствии организации нет необходимости.
«Нам стало известно о намерении правительства Азербайджана заставить Международный комитет Красного Креста закрыть наше представительство в Азербайджане», — говорится в заявлении специалиста по связям с общественностью МККК Орели Лашант. Его передает информационное агентство АПА.
Красный Крест принимает активное участие по улучшению гуманитарной ситуации в связи с продолжающимися боевыми действиями на Украине. Ранее комитет заявлял о готовности помочь жителям Курской области вернуться с украинской территории, если Москва и Киев придут к соглашению о новой репатриации.
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