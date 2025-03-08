В Подмосковье девочка провалилась под лед и утонула

В Химках две девочки провалились под лед в парке
Школьница провалилась под лед и погибла в городе Химки (Подмосковье). Об этом сообщили telegram-каналы.
«Школьница погибла после того, как провалилась под лёд в подмосковных Химках», — пишет telegram-канал Shot. По их данным, девочка вместе с подружкой вышла на лед в парке культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого. Они провалились в воду, двое мужчины побежали спасать их.
Подругу удалось вытащить. Утонувшую школьницу нашли спасатели через час.
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