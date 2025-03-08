В Подмосковье девочка провалилась под лед и утонула

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В Химках две девочки провалились под лед в парке
В Химках две девочки провалились под лед в парке Фото:

Школьница провалилась под лед и погибла в городе Химки (Подмосковье). Об этом сообщили telegram-каналы.

«Школьница погибла после того, как провалилась под лёд в подмосковных Химках», — пишет telegram-канал Shot. По их данным, девочка вместе с подружкой вышла на лед в парке культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого. Они провалились в воду, двое мужчины побежали спасать их.

Подругу удалось вытащить. Утонувшую школьницу нашли спасатели через час. 

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Школьница провалилась под лед и погибла в городе Химки (Подмосковье). Об этом сообщили telegram-каналы. «Школьница погибла после того, как провалилась под лёд в подмосковных Химках», — пишет telegram-канал Shot. По их данным, девочка вместе с подружкой вышла на лед в парке культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого. Они провалились в воду, двое мужчины побежали спасать их. Подругу удалось вытащить. Утонувшую школьницу нашли спасатели через час. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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