В Петропавловской крепости развернули огромный триколор ко Дню флага

Флаг был развернут на территории Петропавловской крепости
В Петропавловской крепости Санкт-Петербурга был развернут гигантский флаг России размером 30 на 50 метров. Как уточнили в Государственном музее истории города, это мероприятие было приурочено к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации.

В сообщении telegram-канала музея отмечается, что церемония состоялась непосредственно перед традиционным полуденным выстрелом на Нарышкином бастионе. Именно в этот момент был торжественно развернут масштабный триколор.

Уточняется, что право произвести полуденный выстрел в этот день было предоставлено председателю Геральдического совета при президенте РФ, государственному герольдмейстеру Георгию Вилинбахову, который также занимает должность заместителя директора Эрмитажа по научной работе.

