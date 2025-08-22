В Петропавловской крепости развернули огромный триколор ко Дню флага

В Петропавловской крепости Санкт-Петербурга был развернут гигантский флаг России размером 30 на 50 метров. Как уточнили в Государственном музее истории города, это мероприятие было приурочено к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации.
В сообщении telegram-канала музея отмечается, что церемония состоялась непосредственно перед традиционным полуденным выстрелом на Нарышкином бастионе. Именно в этот момент был торжественно развернут масштабный триколор.
Уточняется, что право произвести полуденный выстрел в этот день было предоставлено председателю Геральдического совета при президенте РФ, государственному герольдмейстеру Георгию Вилинбахову, который также занимает должность заместителя директора Эрмитажа по научной работе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.