Какие праздники отмечают 12 марта 2025 года: что нельзя делать, приметы

Среда, 12 марта 2025 года, будет насыщена различными праздниками и примечательными датами. Православные верующие чтят память преподобного Прокопия Декаполита, для работников уголовно-исполнительной системы этот день является профессиональным праздником. Также 12 марта отмечаются несколько международных праздников. Каждая из этих дат интересна своими традициями, историей и особенностями празднования — подробнее в материале URA.RU.
Православный праздник 12 марта 2025
День памяти преподобного Прокопия Декаполита
12 марта православная церковь чтит память святого Прокопия Декаполита — исповедника, жившего в VIII веке и прославившегося своей борьбой против иконоборческой ереси. Прокопий был родом из Декаполитской страны (Десятиградия), расположенной к востоку от Галилейского озера.
Юношей Прокопий решил оставить мирскую жизнь и отправился в монастырь, где принял иноческий постриг. Там он проводил все время в молитвах и постах. Благодаря чистоте души и аскетическому образу жизни он был известен и уважаем среди монахов.
Когда византийский император Лев Исаврянин начал гонения на почитателей икон, Прокопий вместе с другими ревнителями православия выступил против этой ереси. Он смело обличал безумие иконоборцев и победил их неопровержимыми божественными аргументами.
За свою смелость и непоколебимую веру Прокопий навлек на себя гнев императора. По его приказу святого схватили, жестоко пытали, а затем бросили в темницу. В заключении Прокопий страдал вместе со своим сподвижником Василием до самой смерти императора Льва Исаврянина. После освобождения преподобный Прокопий мирно завершил свой жизненный путь, посвятив себя монашеским подвигам.
Народный праздник 12 марта 2025
Прокоп Дорогорушитель
В народном календаре 12 марта известно, как Прокоп Дорогорушитель или Прокоп Перезимний. Название праздника имеет прямую связь с природными явлениями. В это время года в средней полосе России начинается активное таяние снегов, санный путь становится непригодным для поездок. Дороги разрушаются, и путешественникам приходится быть особенно осторожными.
Наши предки говорили об этом дне: «Прокоп Зимний дорогу прокопает, а Прокоп Перезимний порушит», «Прокоп дорогу рушит, а сам в сугробе увяз», «На Прокопия снег лежал-лежал, а потом в речку убежал». В этот день обычно прислушивались к дороге, пытаясь определить, насколько она надежна, а также к капели — если она была обильной, в дальний путь старались не отправляться.
Несмотря на сложности с перемещением, день Прокопа Дорогорушителя считался благоприятным для охоты, особенно на зайцев. У охотников даже существовали особые приметы: если заяц перебежит дорогу — это к неудаче, а если собака сделает то же самое — беды не будет.
Крестьяне в этот день также внимательно наблюдали за природой, в частности за вербой. Если ее почки начинали распускаться с макушки, это указывало на то, что сеять нужно рано. А если верба на макушке не спешила распуститься — хорошим будет второй посев. Важным сигналом к началу полевых работ было появление подснежников.
Что можно и нельзя делать 12 марта 2025: приметы и поверья
В день Прокопа Дорогорушителя существовали определенные рекомендации и запреты. Они связанны как с практическими соображениями, так и с народными поверьями.
Что можно делать:
- проверять сельскохозяйственный инвентарь, технику, семена и саженцы в преддверии посевного сезона;
- отправляться на охоту или рыбалку – этот день считается удачным для таких занятий;
- держать двери открытыми для родственников и друзей, угощать гостей – это привлечет в дом благополучие и удачу;
- париться в бане, чтобы "смыть" с себя все недуги и проблемы и встретить весну обновленным.
Что нельзя делать:
- отправляться в дальний путь, особенно если была хорошая капель – можно увязнуть в распутице;
- заниматься делами, требующими физического напряжения;
- отказывать тем, кто просит о помощи или денег взаймы;
- махать рукой вслед уезжающему из дома – его поездка может затянуться;
- рассказывать о своих снах, увиденных в ночь с 11 на 12 марта.
Приметы на 12 марта 2025:
- Если верба распустилась на макушке, то сеять можно рано.
- Если верба на макушке не распустилась, удачным будет запоздалый посев.
- Если воробьи сбиваются в стаи, подует сильный ветер.
- Если подснежники распустились, можно приступать к пахоте.
- Если зайцы стали серыми, скоро окончательно потеплеет и наступит настоящая весна.
- Если грачи и галки сидят на дороге, погода испортится к вечеру.
- Если появились проталины и вороны купаются в лужах, резко потеплеет.
- Дождь в этот день предвещает половодье.
- Если ночью луна отливает красным цветом, ближайшие дни будут теплыми, но сырыми и пасмурными.
Российский праздник 12 марта 2025
День работника уголовно-исполнительной системы
12 марта в России отмечается профессиональный праздник работников уголовно-исполнительной системы (УИС) Министерства юстиции РФ. Эта дата установлена Указом Президента РФ №1433 от 16 ноября 2010 года.
Выбор даты не случаен — именно 12 марта 1879 года император Александр II издал указ о создании тюремного департамента, который положил начало формированию единой государственной системы исполнения наказаний в России.
История наказаний в Русском государстве уходит корнями в X-XV века, когда применялись суровые меры за воровство, убийство, кражу и другие преступления. «Судебники» 1497 и 1550 годов стали одними из первых законодательных актов в осуществлении политики наказаний. Со временем система штрафов была заменена более жестокими наказаниями, включая смертную казнь.
Первые шаги к созданию единой системы управления местами заключения были сделаны в начале XIX века. В 1802 году в составе МВД была учреждена 4-я экспедиция, занимавшаяся управлением тюрьмами. В 1879 году было создано Главное тюремное управление и Тюремная инспекция, которые разрабатывали законодательные акты и руководили деятельностью мест заключения.
В советский период система исполнения наказаний также претерпевала изменения. В 1922 году в структуре НКВД РСФСР было создано Главное управление местами заключения. В 1950-х годах исправительно-трудовые учреждения передали в структуру Министерства юстиции, а позднее — Министерства внутренних дел.
Важный этап реформирования системы начался в 1997-1998 годах, когда президент Борис Ельцин издал указ «О реформировании уголовно-исполнительной системы МВД РФ». Переход от МВД к Минюсту был завершен постановлением Правительства РФ №1254 от 30 октября 1998 года. В 2004 году, согласно указу президента Владимира Путина, было создано отдельное ведомство — Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).
Сегодня ФСИН России — это масштабная структура, включающая свыше тысячи учреждений: исправительные и воспитательные колонии, колонии-поселения, тюрьмы, исправительные центры и следственные изоляторы. Численность сотрудников УИС составляет около 230 тысяч человек. В их задачи входит обеспечение безопасности общества и возвращение к нормальной жизни тех, кто нарушил закон.
Международные праздники 12 марта 2025
Всемирный день против кибер-цензуры
12 марта отмечается Всемирный день против кибер-цензуры (World Day Against Cyber Censorship), учрежденный международными общественными организациями. Этот день призван привлечь внимание к проблеме свободы распространения информации в интернете и попыткам ограничения этой свободы.
Проблема свободы информации и ее ограничения существовала на протяжении всей истории человечества. С развитием интернета появилось киберпространство, которое долгое время оставалось относительно свободным от контроля. Однако постепенно и здесь начала устанавливаться цензура — государства стали контролировать веб-сайты, а в некоторых странах вся информация, поступающая из глобальной сети, проходит фильтрацию.
Активисты, выступающие против кибер-цензуры, считают тотальный контроль за пользователями сетей, веб-сайтами и блогами правозащитников открытым давлением на правовое общество. Однако проблема остается сложной и противоречивой, особенно когда речь идет о безопасности людей или информационной этике.
Современные дискуссии о кибер-цензуре затрагивают вопросы защиты пользователей от ложной информации. Также затрагиваются темы утечки личных данных, возрастных ограничений для определенного контента и многие другие аспекты информационной безопасности.
День посадки деревьев в Китае
12 марта в Китае отмечается День посадки деревьев — официальный праздник, учрежденный в память о выдающемся революционере Сунь Ятсене, скончавшемся в этот день в 1925 году. Сунь Ятсен внес значительный вклад в дело лесовозобновления, выступая за массовые посадки деревьев.
Интересно, что истоки этого праздника американские — впервые День посадки деревьев был установлен в 1872 году в городе Небраска. В Китайской республике эту практику предложили перенять в 1914 году, но регулярные мероприятия начали проводиться только с 1927 года.
Официальный статус праздник получил в 1981 году, когда на четвертой сессии Пятого национального народного конгресса Китая была принята Резолюция по проведению общенациональной добровольной кампании по посадке деревьев. Согласно этому документу, каждый дееспособный гражданин в возрасте от 11 до 60 лет должен ежегодно посадить 3-5 деревьев или выполнить эквивалентный объем работ по уходу за зелеными насаждениями.
Эта инициатива получила широкую поддержку населения. Ежегодно в мероприятиях Дня участвуют около 500 миллионов китайцев. С момента появления праздника до 2008 года в стране было посажено более 50 миллиардов саженцев.
Всемирный день ананаса
12 марта отмечается и необычный гастрономический праздник — Всемирный день ананаса. Дата выбрана неслучайно: именно в этот день в 1970 году на Гавайях, крупнейшем в мире производителе этих фруктов, был выведен самый вкусный сорт ананаса — DEN MONTE GOLD. Кроме того, март считается оптимальным месяцем для сбора урожая, так как в это время плоды наиболее сочные и спелые.
Родина ананасов — Бразилия, откуда этот фрукт распространился по всему миру и приобрел огромную популярность благодаря своим вкусовым качествам и пользе для здоровья. Интересный факт: в 2011 году в Книгу рекордов Гиннеса был внесен самый крупный ананас, весивший более 8 кг.
Ананас содержит множество полезных витаминов и минералов, способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Этот фрукт часто включают в диетическое питание благодаря высокому содержанию клетчатки и низкой калорийности.
В разных культурах ананас имеет особое значение. Например, в Китае существует обычай, согласно которому семья не может сесть за праздничный новогодний стол, пока на нем не будет ананаса. Согласно поверьям, его наличие гарантирует всем собравшимся успех и процветание в наступающем году.
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