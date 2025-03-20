Совладельца «Азбуки вкуса» хотят отправить в колонию почти на 10 лет

Бывшему совладельцу сетей магазина «Азбука Вкуса» и точки общественного питания «Кофе хауз» Кириллу Якубовскому грозит наказание в виде заключения в колонии, сроком на 9,5 лет. Такой срок просит сторона обвинения по делу о хищении на 126 миллионов долларов. Об этом сообщают журналисты, побывавшие на судебном заседании.
«Прокурор Горбачева просила удовлетворить многомилионные иски потерпевших на сумму причиненного ущерба. Кирилла Якубовского она предложила осудить на девять с половиной лет колонии общего режима со штрафом в один миллиард рублей», — сообщают журналисты издания «Коммерсант».
Вместе с Якубовским на скамью подсудимых попал бывший владелец компании «Покровский рудник» и экс-сенатор от Амурской области Павел Масловский. Для него обвинение запросило похожий срок. В совокупности с приговором по предыдущему делу ему просят назначить наказание в виде 14 лет лишения свободы со штрафом в 600 миллионов рублей.
Согласно материалам уголовного дела, Якубовский, Масловский и еще двое фигурантов, обвиняются в создании финансовой пирамиды. Они привлекали вклады клиентов латвийского Bank M2M Europe AS и российского M2M Private Bank, гарантируя высокие проценты по вложениям в проекты, такие как Азиатско-Тихоокеанский банк, сеть супермаркетов «Азбука вкуса» и офисно-гостиничный комплекс «Голден Гейт».
Обвинение утверждает, что холдинг V.M.H.Y. Holdings Limited имел источников дохода, являясь, по сути, финансовой пирамидой, а первоначальные платежи производились за счет средств новых инвесторов. Это привело к тому, что после 2016 года выплаты по депозитам прекратились. Дополнительно, по данным следствия, было установлено, что соучастники незаконно вывели 126 млн долларов (или 4,368 млрд рублей по курсу того времени), принадлежавшие восьми потерпевшим. Деньги были переведены по фиктивным договорам займа на счета лиц и компаний, подконтрольных обвиняемым.
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