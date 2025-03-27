Целью коалиции желающих президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьер-министра Кира Стармера является видимость активной деятельности на международной арене. Об этом сообщил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.
«Главная задача этих двух — не быть, а выглядеть. Выглядеть содержательно, решительно, внушительно. Делать вид, что от них зависит мир на Украине. С одной стороны, мешать его достижению, а, с другой, присоседиться к [президенту США Дональду] Трампу, чтобы о них, не дай бог, не забыли», — написал Пушков в своем telegram-канале.
Кроме того, политик указал на то, что Макрон активно использует различные международные саммиты и мероприятия для демонстрации своего лидерства и значимости на глобальной арене. По словам сенатора, эти мероприятия предназначены для создания иллюзии интенсивной активности и влиятельности в политическом мире.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что коалиция желающих, сформированная с целью оказания поддержки Украине, начала терять свою эффективность уже спустя 10 дней после своего основания. Эти комментарии были озвучены на фоне сведений о том, что эти Франция и Великобритания, первоначально намеревавшиеся развернуть миротворческие силы на украинской территории, в настоящее время перешли к политике, ограничивающейся лишь поставками вооружений.
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