Россия передала пять украинских детей

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Пять детей передали от родственников, живущих в России, родным семьям на Украину
Пять детей передали от родственников, живущих в России, родным семьям на Украину Фото:

Россия передала пять украинских детей, чтобы они воссоединились с семьями. Церемония состоялась в посольстве Катара в Москве.

В мероприятии принял участие руководитель аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Алексей Газарян. К родным вернутся две девочки и три мальчика в возрасте от 11 до 17 лет. Один из них находился в российском учреждении, другие жили у родственников в России. 

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Россия передала пять украинских детей, чтобы они воссоединились с семьями. Церемония состоялась в посольстве Катара в Москве. В мероприятии принял участие руководитель аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Алексей Газарян. К родным вернутся две девочки и три мальчика в возрасте от 11 до 17 лет. Один из них находился в российском учреждении, другие жили у родственников в России. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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