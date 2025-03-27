Пять детей передали от родственников, живущих в России, родным семьям на Украину
Россия передала пять украинских детей, чтобы они воссоединились с семьями. Церемония состоялась в посольстве Катара в Москве.
В мероприятии принял участие руководитель аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Алексей Газарян. К родным вернутся две девочки и три мальчика в возрасте от 11 до 17 лет. Один из них находился в российском учреждении, другие жили у родственников в России.
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