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Петербургский аэропорт Пулково заработал на парковке миллиард рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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В декабре 2024 года УФАС выразило беспокойство по поводу отсутствия причин для повышения стоимости парковки в Пулково
В декабре 2024 года УФАС выразило беспокойство по поводу отсутствия причин для повышения стоимости парковки в Пулково Фото:

Петербургский аэропорт Пулково за 2024 год заработал на парковке один миллиард рублей, что на 50% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в отчетности управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы».

«Пулково заработал на парковке один миллиард рублей в 2024 году. В 2023 году эта услуга принесла воздушной гавани 654 миллиона рублей», — пишет «Фонтанка». Общий доход аэропорта Пулково в 2024 году достиг 27,3 миллиарда рублей, что на 19% больше, чем в 2023 году. Основная часть доходов приходится на авиационную деятельность, включая аэропортовые сборы (12,4 млрд рублей), наземное обслуживание (6,9 млрд рублей) и другие авиационные услуги (2,5 млрд рублей).

В декабре 2024 года УФАС выразило беспокойство по поводу отсутствия объективных причин для повышения стоимости парковки в аэропорту Пулково. Было установлено нарушение Закона о защите конкуренции, в связи с чем аэропорту было предписано снизить цены. Однако управляющая компания «Воздушные ворота Северной столицы» не согласилась с этим решением и начала процесс обжалования в суде. В январе 2025 года стало известно о дальнейшем повышении тарифов на парковку.

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Петербургский аэропорт Пулково за 2024 год заработал на парковке один миллиард рублей, что на 50% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в отчетности управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы». «Пулково заработал на парковке один миллиард рублей в 2024 году. В 2023 году эта услуга принесла воздушной гавани 654 миллиона рублей», — пишет «Фонтанка». Общий доход аэропорта Пулково в 2024 году достиг 27,3 миллиарда рублей, что на 19% больше, чем в 2023 году. Основная часть доходов приходится на авиационную деятельность, включая аэропортовые сборы (12,4 млрд рублей), наземное обслуживание (6,9 млрд рублей) и другие авиационные услуги (2,5 млрд рублей). В декабре 2024 года УФАС выразило беспокойство по поводу отсутствия объективных причин для повышения стоимости парковки в аэропорту Пулково. Было установлено нарушение Закона о защите конкуренции, в связи с чем аэропорту было предписано снизить цены. Однако управляющая компания «Воздушные ворота Северной столицы» не согласилась с этим решением и начала процесс обжалования в суде. В январе 2025 года стало известно о дальнейшем повышении тарифов на парковку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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