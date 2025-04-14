Московский суд Петербурга назначил три года колонии мужчине, обвиняемого хулиганстве в аэропорту «Пулково». Дебошир из Нижнего Тагила пытался без билета под наркотиками улететь в США. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«Суд назначил Станиславу Григорьеву наказание в виде лишения свободы сроком на три года. По совокупности приговоров — три года три дня в ИК общего режима», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга в официальном telegram-канале. Суд квалифицировал действия Григорьева как хулиганство и нападение на сотрудника аэропорта.
Инцидент произошел 25 марта 2024 года в аэропорту «Пулково». Григорьев, находясь в состоянии наркотического опьянения, пытался незаконно проникнуть в зону международных рейсов, игнорируя требования сотрудников аэропорта остановиться и пройти необходимые процедуры проверки. Прежде чем это совершить, он избавился от своего паспорта и двух мобильных телефонов, после чего начал бегство с намерением улететь в США. В ходе своего бегства он ударил двоих сотрудников. На судебном заседании Григорьев признал свою вину в нападении на сотрудника аэропорта, однако отрицал обвинения в хулиганстве. Обвиняемый рассказал, что приехал в Петербург на заработки, а после увольнения с работы решил отвлечься наркотиками.
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