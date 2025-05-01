На «Интервидении» в России могут появиться представители США и Европы

Ведутся переговоры по поводу участия США И Европы на «Интервидении»
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Участие в «Интервидении» примут более 20 стран
Участие в «Интервидении» примут более 20 стран Фото:

Переговоры об участии артистов из США и Европы в конкурсе «Интервидение» продолжаются. Ключевым критерием станет профессиональный уровень исполнителей, заявил спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Ведутся переговоры с возможными исполнителями из Соединенных Штатов Америки и европейских стран. Я думаю, что кто-то из них рискнет приехать», — передает его слова РИА Новости. Он также добавил, конкурс ориентирован на профессионалов, а не любителей, это повышает требования к участникам.

Швыдков подчеркивает, что «Интервидение» принципиально отличается от «Евровидения» отсутствием единого музыкального стандарта и акцентом на национальное разнообразие. Конкурс пройдет 20 сентября 2025 года.

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Переговоры об участии артистов из США и Европы в конкурсе «Интервидение» продолжаются. Ключевым критерием станет профессиональный уровень исполнителей, заявил спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой. «Ведутся переговоры с возможными исполнителями из Соединенных Штатов Америки и европейских стран. Я думаю, что кто-то из них рискнет приехать», — передает его слова РИА Новости. Он также добавил, конкурс ориентирован на профессионалов, а не любителей, это повышает требования к участникам. Швыдков подчеркивает, что «Интервидение» принципиально отличается от «Евровидения» отсутствием единого музыкального стандарта и акцентом на национальное разнообразие. Конкурс пройдет 20 сентября 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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