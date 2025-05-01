На «Интервидении» в России могут появиться представители США и Европы

Переговоры об участии артистов из США и Европы в конкурсе «Интервидение» продолжаются. Ключевым критерием станет профессиональный уровень исполнителей, заявил спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«Ведутся переговоры с возможными исполнителями из Соединенных Штатов Америки и европейских стран. Я думаю, что кто-то из них рискнет приехать», — передает его слова РИА Новости. Он также добавил, конкурс ориентирован на профессионалов, а не любителей, это повышает требования к участникам.
Швыдков подчеркивает, что «Интервидение» принципиально отличается от «Евровидения» отсутствием единого музыкального стандарта и акцентом на национальное разнообразие. Конкурс пройдет 20 сентября 2025 года.
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