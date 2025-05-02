Стало известно, кто станет кандидатом на пост советника Трампа по нацбезопасности

Axios: Миллер может стать кандидатом на пост советника Трампа по нацбезопасности

02 мая 2025 в 22:38 Размер текста - 17 +

Трамп решил доверить пост советника по нацбезопасности одному из самых доверенных лиц Фото: Official White House / Shealah Craighead В качестве основного кандидата на пост советника президента США по национальной безопасности в Белом доме рассматривается Стивен Миллер. Он является одним из самых доверенных лиц главы Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщают западные СМИ. «Миллер наладил работу Совета по внутренней безопасности как часы и сделал его намного эффективнее, при гораздо меньшем штате. Он считается архитектором жесткой иммиграционной политики в администрации Трампа», — пишет портал Axios со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. По данным издания, Миллер уже выразил заинтересованность в новой должности. Это стало известно после того, как действующий советник Майк Уолтц был отстранен и выдвинут президентом США Дональдом Трампом на пост постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций. Как сообщало URA.RU, Дональд Трамп заявил о намерении выдвинуть конгрессмена Майка Уолтца на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН. По словам президента США, Уолтц обладает всеми необходимыми качествами для работы на столь ответственной международной должности. Ранее портал Axios опроверг информацию Fox News об увольнении советника Трампа по нацбезопасности Майка Уолтца. В Белом доме отказались комментировать данную ситуацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В качестве основного кандидата на пост советника президента США по национальной безопасности в Белом доме рассматривается Стивен Миллер. Он является одним из самых доверенных лиц главы Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщают западные СМИ. «Миллер наладил работу Совета по внутренней безопасности как часы и сделал его намного эффективнее, при гораздо меньшем штате. Он считается архитектором жесткой иммиграционной политики в администрации Трампа», — пишет портал Axios со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. По данным издания, Миллер уже выразил заинтересованность в новой должности. Это стало известно после того, как действующий советник Майк Уолтц был отстранен и выдвинут президентом США Дональдом Трампом на пост постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций. Как сообщало URA.RU, Дональд Трамп заявил о намерении выдвинуть конгрессмена Майка Уолтца на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН. По словам президента США, Уолтц обладает всеми необходимыми качествами для работы на столь ответственной международной должности. Ранее портал Axios опроверг информацию Fox News об увольнении советника Трампа по нацбезопасности Майка Уолтца. В Белом доме отказались комментировать данную ситуацию.