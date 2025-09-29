Захарова вспомнила анекдот после задержания британского политика, вернувшегося из Москвы

Захарова прокомментировала задержание британского политика в Гатвике
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Захарова отреагировала на допрос британского политика, вернувшегося из РФ
Захарова отреагировала на допрос британского политика, вернувшегося из РФ Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала задержание британского политика Джорджа Гэллоуэя и его супруги в аэропорту Лондона после возвращения из России. Основанием для допроса послужил закон о противодействии терроризму.

«„Русише? Ноу, бритише. „Лавров“ ферштейн? Йес. Хайль Карл! Гитлер капут!“», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.

Как ранее сообщил сам Гэллоуэй, его и жену задержали в аэропорту Гатвик в минувшую субботу. При этом правоохранители не смогли объяснить, в чем конкретно их подозревают. На допросе у супруги политика спросили, с какой целью она восхищалась главой МИД России Сергеем Лавровым.

После нескольких часов допроса пару отпустили. Гэллоуэй более 26 лет был депутатом Палаты общин и известен своей критикой поддержки Киева Лондоном и Вашингтоном.

Джордж Гэллоуэй, возглавляющий Рабочую партию Великобритании, был задержан в аэропорту Гатвик в Лондоне по прибытии из Москвы. Вместе с ним сотрудники правоохранительных органов задержали его супругу Путри Гаятри Пертиви, ссылаясь на положения законодательства о противодействии терроризму. Об этом информируют иностранные средства массовой информации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала задержание британского политика Джорджа Гэллоуэя и его супруги в аэропорту Лондона после возвращения из России. Основанием для допроса послужил закон о противодействии терроризму. «„Русише? Ноу, бритише. „Лавров“ ферштейн? Йес. Хайль Карл! Гитлер капут!“», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Как ранее сообщил сам Гэллоуэй, его и жену задержали в аэропорту Гатвик в минувшую субботу. При этом правоохранители не смогли объяснить, в чем конкретно их подозревают. На допросе у супруги политика спросили, с какой целью она восхищалась главой МИД России Сергеем Лавровым. После нескольких часов допроса пару отпустили. Гэллоуэй более 26 лет был депутатом Палаты общин и известен своей критикой поддержки Киева Лондоном и Вашингтоном. Джордж Гэллоуэй, возглавляющий Рабочую партию Великобритании, был задержан в аэропорту Гатвик в Лондоне по прибытии из Москвы. Вместе с ним сотрудники правоохранительных органов задержали его супругу Путри Гаятри Пертиви, ссылаясь на положения законодательства о противодействии терроризму. Об этом информируют иностранные средства массовой информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...