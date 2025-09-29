Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала задержание британского политика Джорджа Гэллоуэя и его супруги в аэропорту Лондона после возвращения из России. Основанием для допроса послужил закон о противодействии терроризму.
«„Русише? Ноу, бритише. „Лавров“ ферштейн? Йес. Хайль Карл! Гитлер капут!“», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.
Как ранее сообщил сам Гэллоуэй, его и жену задержали в аэропорту Гатвик в минувшую субботу. При этом правоохранители не смогли объяснить, в чем конкретно их подозревают. На допросе у супруги политика спросили, с какой целью она восхищалась главой МИД России Сергеем Лавровым.
После нескольких часов допроса пару отпустили. Гэллоуэй более 26 лет был депутатом Палаты общин и известен своей критикой поддержки Киева Лондоном и Вашингтоном.
Джордж Гэллоуэй, возглавляющий Рабочую партию Великобритании, был задержан в аэропорту Гатвик в Лондоне по прибытии из Москвы. Вместе с ним сотрудники правоохранительных органов задержали его супругу Путри Гаятри Пертиви, ссылаясь на положения законодательства о противодействии терроризму. Об этом информируют иностранные средства массовой информации.
