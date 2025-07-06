В АТОР рассказали, что происходит с авиасообщением между Москвой и Петербургом

Отменено 30 рейсов
Авиасообщение между Москвой и Санкт-Петербургом полностью парализовано. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Авиасообщение между Петербургом и Москвой остановлено», — говорится на сайте АТОР. Там добавили, что из 52 рейсов на вторую половину дня 30 отменены, 9 задержаны, что затронуло планы около 75 тысяч пассажиров. Национальный перевозчик обещал обеспечить транспортировку между городами на широкофюзеляжных самолетах.
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