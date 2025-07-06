В АТОР рассказали, что происходит с авиасообщением между Москвой и Петербургом

АТОР: авиасообщение между Москвой и Петербургом парализовано
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Авиасообщение между Москвой и Санкт-Петербургом полностью парализовано. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Авиасообщение между Петербургом и Москвой остановлено», — говорится на сайте АТОР. Там добавили, что из 52 рейсов на вторую половину дня 30 отменены, 9 задержаны, что затронуло планы около 75 тысяч пассажиров. Национальный перевозчик обещал обеспечить транспортировку между городами на широкофюзеляжных самолетах.

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Авиасообщение между Москвой и Санкт-Петербургом полностью парализовано. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). «Авиасообщение между Петербургом и Москвой остановлено», — говорится на сайте АТОР. Там добавили, что из 52 рейсов на вторую половину дня 30 отменены, 9 задержаны, что затронуло планы около 75 тысяч пассажиров. Национальный перевозчик обещал обеспечить транспортировку между городами на широкофюзеляжных самолетах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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