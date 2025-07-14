В России предложили ввести автоматические компенсации за задержку авиарейсов

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева предложила главе Минтранса России Андрею Никитину ввести автоматические выплаты компенсаций пассажирам за задержки авиарейсов по вине авиакомпаний. Об этом говорится в обращении парламентария.
«Считаю необходимым законодательно ввести механизм автоматической выплаты компенсаций пассажирам в случае задержек рейсов по вине авиакомпаний», — говорится в обращении Авксентьевой. Текст передает РИА Новости.
Согласно действующим правилам, при задержке рейса по вине перевозчика пассажиры могут получить компенсацию в размере 3% от стоимости билета за каждый час опоздания. Однако, как отмечает депутат, лишь около 10% пассажиров действительно обращаются за выплатой. Причинами низкого количества обращений называются излишняя бюрократия и сложность процедуры, а также относительно невысокий размер компенсации.
Авксентьева уверена, что автоматизация процесса позволит гражданам получать компенсации быстро и без лишних процедур. Она подчеркнула, что новая система устранила бы бюрократические барьеры и обеспечила выплату средств всем пострадавшим пассажирам без необходимости самостоятельного обращения.
Ранее россиянам объяснили, когда нельзя получить компенсацию за перенос авиарейса, пишет «Национальная служба новостей». Так, при приобретении туристом пакетного тура, включающего как проживание, так и транспортировку, туроператор несет полную ответственность за организацию поездки, в том числе за перелет. Однако если турист самостоятельно приобретает авиабилеты, а туроператор занимается исключительно наземным обслуживанием либо бронированием проживания, ответственность за изменения или отмену рейсов на него не распространяется.
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