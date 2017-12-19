{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Маски-шоу в шикарных имениях провели на основании доноса. Сергей Маслов может вернуться в УрФО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,61
Динамика за 2 недели
Евро 69,17
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
19 декабря 2017
18:24  19 декабря 2017 1

Как поняли слова Владимира Путина на форуме ОНФ

Президент показал, на кого будет опираться в предвыборной кампании
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.Ru»
Итоговый
В ОНФ заявляют, что готовы оказать Владимиру Путину любую помощь в президентской кампанииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Владимир Путин во вторник, 19 декабря, принял участие в работе «Форума действий» Общероссийского народного фронта. Участники встречи утверждают: в ходе выступления президент обозначил вектор развития страны, назвал потенциальные прорывные направления и отвел ОНФ серьезное место в конфигурации своей предвыборной кампании.

Президент отметил, что после развала СССР страну буквально пришлось восстанавливать заново и за эти годы Россия смогла восстановить свои позиции на мировой арене.

Брифинг ОНФ.Курган, путин онф
Президент регулярно встречается с представителями ОНФ
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Нам не нужна никакая помощь со стороны. Мы строили новую страну, восстанавливали сильную независимую Россию, мы научились твердо отстаивать свои интересы, осознали мощь и непрерывность нашей общей истории, ценность своих достижений, надежность своей сплоченности», — сказал глава государства, отметив при этом, что нам еще необходимо «очень многое сделать».

Путин указал и на то, что российское общество должно беречь свою свободу и стабильность, чтобы перемены к лучшему были необратимы. Он подчеркнул, что видит в этом общенациональную задачу и свой личный долг.

Путин оценил и работу ОНФ: «Сама идея Общероссийского народного фронта не выродилась в какую-то, извините, ерунду. Она превратилась в широкий общенародный проект, который жив и откликается на самые-самые насущные вопросы и проблемы, с которыми сталкивается страна».

«Президент вселил во всех чувство уверенности, уверенности в будущем, уверенности в успешном развитии страны. Ведь как все рассуждают: если со страной все хорошо, значит, и в семье все будет нормально. Это неразрывно связано. Сейчас все в очередной раз убедились, что у нашего лидера есть четкий план и четкие приоритеты», — не скрывает радости в разговоре с «URA.RU» координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по вопросам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев.

Медиафорум "ОНФ". Первый день. Санкт-Петербург, гутенев владимир
«Фронтовик» Владимир Гутенев уверен: президент будет опираться на ОНФ
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Он рассказал, что президент лично рассмотрел несколько проектов, предложенных ОНФ. «По тем вопросам, которые президент задавал, можно было понять, что глава государства рассматривает ОНФ как свой серьезный резерв», — пояснил Гутенев.

Собеседник агентства также отметил, что ОНФ, по всей видимости, примет активное участие в президентской кампании: «Никто не должен пытаться узурпировать возможность выдвигать лидера. Думаю, что в инициативную группу по выдвижению Владимира Путина войдут различные структуры, общественные организации, которые разделяют идеологию лидера и являются его единомышленниками. Я полагаю, что в инициативной группе окажется немало представителей Общероссийского народного фронта».

Ранее представители ОНФ не скрывали, что надеются войти в инициативную группу по выдвижению президента РФ Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства в 2018 году. Как осторожно заявляла журналистам сопредседатель центрального штаба ОНФ, вице-спикер Государственной думы Ольга Тимофеева, «мы надеемся, что все-таки будем в инициативной группе».

По мнению члена Центрального штаба ОНФ, депутата Госдумы Сергея Боярского, Владимир Путин будет опираться на самые разные политические и общественные силы. «Это был особый форум ОНФ, который говорит о расцвете организации. Я увидел много молодежи со всей страны — ребята готовы связать свою судьбу с Россией, готовы действовать здесь и сейчас. Наша молодежь поддерживает курс президента на стабильность», — заявил «URA.RU» Боярский.

Конференция ОНФ. Екатеринбург, фечина лариса, немец анастасия
История свердловчанки Анастасии Немец (справа), ставшей из активистки сопредседателем регионального штаба ОНФ — пример социального лифта
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Он сообщил, что ОНФ окажет Владимиру Путину всю необходимую помощь и поддержку, в том числе и в технических вопросах — например, в части сбора подписей. По его мнению, организация станет «хорошим подспорьем для победы».

С ним солидарна и активистка «Молодежки ОНФ» из Свердловской области Анастасия Немец: «Мы услышали от президента самый главный сигнал — у нашего поколения есть перспективы, социальные лифты и возможность добиваться успехов у себя на родине, никуда для этого не уезжая. Приятно, что проблемы молодежи, а их пока действительно много, в приоритете у государства».

Президент много общался с активистами и экспертами ОНФ и дал понять, что ценит те прикладные проекты, которые последовательно реализует организация, рассказал «URA.RU» координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов. «Это не какие-то эфемерные вещи, а вполне живые практические инициативы. Собственно, в своем выступлении Путин так и сказал, что увидел реальную работу и реальные результаты. Именно это дает основания говорить о том, что ОНФ будет встроена не только в президентскую кампанию, но и продолжит заниматься работой, направленной на дальнейшее развитие страны», — резюмировал собеседник агентства.

«Форумы действий» проводятся в конце каждого года последние пять лет. Нынешний форум стал наиболее масштабным и собрал более 4000 участников со всей страны. В их числе — активисты ОНФ, члены общественных организаций, волонтерских движений, представители федеральных и региональных органов власти. В ОНФ указывают на то, что особенностью этого форума стало активное использование современных компьютерных технологий. Также к форуму приурочена выставка, на которой представлены результаты работы Народного фронта и «модели будущего».

{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров