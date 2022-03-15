Экономист назвал условия снижения курса доллара

Финансовый рынок ждет завершения конфликта на Украине

15 марта 2022 в 07:01 Размер текста - 17 +

Деэскалация ситуации на Украине укрепит курс рубля Фото: Антон Белицкий © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Указ президента России Владимира Путина о продаже компаниями-экспортерами 80% выручки в валюте внутри страны создал альтернативный канал получения долларов и евро и позволил стабилизировать курс рубля. Об этом в интервью URA.RU заявил экономист, руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика Никита Масленников. По его мнению, курс рубля еще сильнее укрепится при первых признаках деэскалации ситуации на Украине. — Президент России Владимир Путин своим указом обязал компании-экспортеры продавать 80% валютной выручки внутри страны для стабилизации курса рубля. Это как-то повлияло на ситуацию на рынке? — Этот указ президента дал понять участникам рынка, что при необходимости у нас есть запас долларов и евро, и мы не на нуле. Этим решением Путин выстраивает альтернативный канал получения долларов и евро. — Достаточно ли выручки в долларах и евро у компаний-экспортеров, чтобы ликвидировать их дефицит внутри России? Эксперт: на курс рубля может повлиять деэскалация ситуации на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Однозначного ответа нет, потому что из-за санкций возникли проблемы с зачислением денег от потребителей к компаниям-экспортерам. Например, расчеты идут через банк, который отключен от SWIFT — систему уведомления о международных платежах и расчетах. Потребитель отправляет компании-экспортеру деньги в этот банк, и они «застревают». Проблема достаточно серьезна, но решаема. Нужно искать другой банк для расчетов, что требует времени. Мне неизвестен объем застрявших платежей. У Центробанка в конце марта соберется массив данных, которые позволит объективно оценить эту ситуацию. — Сейчас курс доллара колеблется в диапазоне от 114 до 117 рублей. Можете спрогнозировать, что будет с рублем дальше? — Главный фактор влияния на курс рубля — это состояние конфликта на Украине. Курс укрепится при первых признаках деэскалации. По прогнозам, он достигнет 90 рублей за доллар. Аналитики предполагают именно такой курс, поскольку традиционные факторы поддержки рубля сейчас сильно ослаблены: экспорт начинает сокращаться, приток средств нерезидентов тоже — уменьшились инвестиции в рыночные активы: фондовые бумаги, облигации федерального займа. Рынок ждет, когда боевые действия на Украине завершатся или приостановятся Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — Переговоры между делегациями России и Украины как-то влияют на курс рубля? — Рынок может позитивно оценить эти переговоры, если увидит положительную динамику. Условно, сейчас он ориентируется на то, что спецоперация затянется, но, если боевые действия приостановятся или завершатся — это совсем другая история. Тогда рынок увидит, что может возобновиться торговля, произойти подвижки по санкциям. — Россиян волнует вопрос дефолта. Грозит ли он нашей стране? — Абсолютно нет. Экономических оснований для дефолта нет. Этот термин употребляется без основания. Поясню: весь объем российского внешнего долга, как корпоративного, так и государственного едва дотягивает до 30% валового внутреннего продукта. По международным критериям — это является низкой степенью риска, в том числе по классификации Международного валютного фонда. — А почему рейтинговые агентства тогда говорят об обратном? Статья по теме Путин отреагировал на попытку обрушить курс рубля — Рейтинговые агентства снизили рейтинг России до околодефолтного уровня. Но это не дефолт. С их точки зрения, если существует риск, что страна не заплатит по внешнему долгу, тогда ее рейтинг снижается. — Как связана выплата внешнего долга и ВВП? — Валовый внутренний продукт — это результат того, что произведено экономикой, в том числе корпоративным бизнесом. Если у страны внешний долг больше 50% ВВП, тогда ей с каждым годом все труднее обслуживать этот долг и рейтинговое агентство переносит страну в категорию высокого риска дефолта, но у нас этот рейтинг низкий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Указ президента России Владимира Путина о продаже компаниями-экспортерами 80% выручки в валюте внутри страны создал альтернативный канал получения долларов и евро и позволил стабилизировать курс рубля. Об этом в интервью URA.RU заявил экономист, руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика Никита Масленников. По его мнению, курс рубля еще сильнее укрепится при первых признаках деэскалации ситуации на Украине. — Президент России Владимир Путин своим указом обязал компании-экспортеры продавать 80% валютной выручки внутри страны для стабилизации курса рубля. Это как-то повлияло на ситуацию на рынке? — Этот указ президента дал понять участникам рынка, что при необходимости у нас есть запас долларов и евро, и мы не на нуле. Этим решением Путин выстраивает альтернативный канал получения долларов и евро. — Достаточно ли выручки в долларах и евро у компаний-экспортеров, чтобы ликвидировать их дефицит внутри России? — Однозначного ответа нет, потому что из-за санкций возникли проблемы с зачислением денег от потребителей к компаниям-экспортерам. Например, расчеты идут через банк, который отключен от SWIFT — систему уведомления о международных платежах и расчетах. Потребитель отправляет компании-экспортеру деньги в этот банк, и они «застревают». Проблема достаточно серьезна, но решаема. Нужно искать другой банк для расчетов, что требует времени. Мне неизвестен объем застрявших платежей. У Центробанка в конце марта соберется массив данных, которые позволит объективно оценить эту ситуацию. — Сейчас курс доллара колеблется в диапазоне от 114 до 117 рублей. Можете спрогнозировать, что будет с рублем дальше? — Главный фактор влияния на курс рубля — это состояние конфликта на Украине. Курс укрепится при первых признаках деэскалации. По прогнозам, он достигнет 90 рублей за доллар. Аналитики предполагают именно такой курс, поскольку традиционные факторы поддержки рубля сейчас сильно ослаблены: экспорт начинает сокращаться, приток средств нерезидентов тоже — уменьшились инвестиции в рыночные активы: фондовые бумаги, облигации федерального займа. — Переговоры между делегациями России и Украины как-то влияют на курс рубля? — Рынок может позитивно оценить эти переговоры, если увидит положительную динамику. Условно, сейчас он ориентируется на то, что спецоперация затянется, но, если боевые действия приостановятся или завершатся — это совсем другая история. Тогда рынок увидит, что может возобновиться торговля, произойти подвижки по санкциям. — Россиян волнует вопрос дефолта. Грозит ли он нашей стране? — Абсолютно нет. Экономических оснований для дефолта нет. Этот термин употребляется без основания. Поясню: весь объем российского внешнего долга, как корпоративного, так и государственного едва дотягивает до 30% валового внутреннего продукта. По международным критериям — это является низкой степенью риска, в том числе по классификации Международного валютного фонда. — А почему рейтинговые агентства тогда говорят об обратном? — Рейтинговые агентства снизили рейтинг России до околодефолтного уровня. Но это не дефолт. С их точки зрения, если существует риск, что страна не заплатит по внешнему долгу, тогда ее рейтинг снижается. — Как связана выплата внешнего долга и ВВП? — Валовый внутренний продукт — это результат того, что произведено экономикой, в том числе корпоративным бизнесом. Если у страны внешний долг больше 50% ВВП, тогда ей с каждым годом все труднее обслуживать этот долг и рейтинговое агентство переносит страну в категорию высокого риска дефолта, но у нас этот рейтинг низкий.