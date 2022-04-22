На трассе Москва — Екатеринбург починят и расширят пять мостов

22 апреля 2022 в 11:05 Размер текста - 17 +

Капитальный ремонт пяти мостов и одного путепровода будет проводится на участке в Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Госэкспертиза одобрила проект капремонта шести сооружений на автомобильной дороге Р-242 «Пермь — Екатеринбург», в ходе которого отремонтируют и расширят пять мостов и один путепровод на территории Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уралуправтодора. Ожидается, что участок войдет в скоростную магистраль до Москвы. «Уралуправтодор в ходе строительно-монтажных работ расширит до четырех полос проезжую часть пяти мостов и одного путепровода, расположенных в Ачитском ГО Свердловской области», — говорится в сообщении. Уточняется, что работы будут проводиться на мостах через реки Ут, Бисерть, Арийка, Тюк, Пут и на путепроводе через железнодорожные пути на 200 км трассы Р-252. Участок трассы от поворота со стороны города Ачит доведет высокоскоростную магистраль М-12 из Москвы через Нижний Новгород, Казань и Башкортостан в Екатеринбург. Ранее сообщалось, что первый участок трассы из Москвы откроют в текущем году. Речь идет о шестикилометровом (км 1155 — км 1161) участке трассы М-7 «Волга» в Актанышском районе республики Татарстан. Строительство магистрали предложил президент РФ Владимир Путин. На некоторых участках магистраль станет платной, а закончить работы предполагают к 2024 году. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Госэкспертиза одобрила проект капремонта шести сооружений на автомобильной дороге Р-242 «Пермь — Екатеринбург», в ходе которого отремонтируют и расширят пять мостов и один путепровод на территории Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уралуправтодора. Ожидается, что участок войдет в скоростную магистраль до Москвы. «Уралуправтодор в ходе строительно-монтажных работ расширит до четырех полос проезжую часть пяти мостов и одного путепровода, расположенных в Ачитском ГО Свердловской области», — говорится в сообщении. Уточняется, что работы будут проводиться на мостах через реки Ут, Бисерть, Арийка, Тюк, Пут и на путепроводе через железнодорожные пути на 200 км трассы Р-252. Участок трассы от поворота со стороны города Ачит доведет высокоскоростную магистраль М-12 из Москвы через Нижний Новгород, Казань и Башкортостан в Екатеринбург. Ранее сообщалось, что первый участок трассы из Москвы откроют в текущем году. Речь идет о шестикилометровом (км 1155 — км 1161) участке трассы М-7 «Волга» в Актанышском районе республики Татарстан. Строительство магистрали предложил президент РФ Владимир Путин. На некоторых участках магистраль станет платной, а закончить работы предполагают к 2024 году.