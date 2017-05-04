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04 мая 2017
Главные новости Москвы
10:15  04 мая 2017 0

Американцам запретят добывать нефть в России

Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча газа и нефти., нефтедобыча
США отказалась от добычи нефти в РоссииФото: media.gazprom-neft.ru

Гражданам США и американским компаниям могут законодательно запретить добывать нефть в России. Законопроект подготовила демократ Максин Уотерс, которая предложила запретить «получать лицензии» на участие в проектах, «связанных с добычей нефти методом глубоководного бурения на Арктическом шельфе», если их результатом может стать добыча ископаемого на территории России.

Как уточняет RT, автор инициативы является ярой сторонницей антироссийских санкций. Опрошенные изданием эксперты считают, что она опасается влияния экс-главы ExxonMobil, действующего госсекретаря Рекса Тиллерсона на решение администрации по поводу санкций. Ранее Тиллерсон просил администрацию Барака Обамы снять ограничения с компании из-за совместных проектов с «Роснефтью», но получил отказ. После повторного обращения — уже во время президентства Трампа — для концерна также не сделали никаких исключений.

Как объяснил телеканалу ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев, когда американский конгресс принимает закон о том, чтобы американские компании не могли работать в этом регионе, он обрезает будущее для всей нефтегазовой промышленности США.

Нина Калинина
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