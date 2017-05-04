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04 мая 2017
Главные новости Москвы
15:03  04 мая 2017 0

В регионах могут создать социальные вытрезвители при собесах

Открытие вытрезвителя. Челябинск, палата, вытрезвитель, кушетки
Вытрезвители предлагают открывать при социальных службахФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель рабочей группы Госдумы по борьбе с алкоголизмом Николай Говорин считает, что в России необходимо создавать социальные вытрезвители. По его словам, слишком часто пьяные люди погибают на улице.

Говорин уточнил, что вытрезвители должны создаваться не в системе МВД, как это было раньше, а при социальных службах или собесах, пишет портал «Русская планета».

По данным депутата, в год более 30 тысяч человек гибнет на улицах, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Больше всего трагических случаев зафиксировано в Сибири и на Дальнем Востоке. Парламентарий также уточнил, что уже сейчас законодательство не запрещает регионам создавать специализированные учреждения для вытрезвления граждан, находящихся в общественных местах в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Нина Калинина
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