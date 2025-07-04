Еще один российский аэропорт стал недоступен для полетов

Росавиация: аэропорт Калуги ввел ограничения на полеты
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Аэропорт Калуги ввел ограничения на перелеты
Аэропорт Калуги ввел ограничения на перелеты Фото:

В аэропорту Калуги введены временные ограничения на перелеты. Об этом сообщает Росавиация. 

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга», — передают представители ведомства. Сообщение опубликовано в telegram-канале.

Росавиация периодически информирует о введении плана «Ковер» в российских регионах. Только за 4 июля сообщалось об ограничениях на полеты в Нижнекамске и Ижевске

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В аэропорту Калуги введены временные ограничения на перелеты. Об этом сообщает Росавиация.  «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга», — передают представители ведомства. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Росавиация периодически информирует о введении плана «Ковер» в российских регионах. Только за 4 июля сообщалось об ограничениях на полеты в Нижнекамске и Ижевске. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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