Еще один российский аэропорт стал недоступен для полетов

Аэропорт Калуги ввел ограничения на перелеты
В аэропорту Калуги введены временные ограничения на перелеты. Об этом сообщает Росавиация.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга», — передают представители ведомства. Сообщение опубликовано в telegram-канале.
Росавиация периодически информирует о введении плана «Ковер» в российских регионах. Только за 4 июля сообщалось об ограничениях на полеты в Нижнекамске и Ижевске.
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