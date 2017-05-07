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07 мая 2017
06 мая 2017
12:31  07 мая 2017 0

Во Франции в день выборов президента ищут трех террористов

В день выборов во Франции ищут террористовФото: Pixabay

Во Франции в день выборов президента ищут трех террористов. Полиция подозревает в подготовке теракта гражданина Афганистана и двух граждан Бельгии.

7 мая, когда во Франции стартовал второй тур выборов президента, национальная полиция работает в чрезвычайном режиме. По всей стране и даже соцсетям разосланы ориентировки троих подозреваемых в подготовке теракта, сообщает информагентство Nation News.

Ранее 5 мая у французской военной базы был задержан вооруженный мужчина, который пытался пробраться на территорию аэродрома через забор. Как уточняет «Интерфакс», задержанный признался, что намеревался в одиночку совершить теракт. Сам он бывший военный, отслуживший 10 лет. После увольнения мужчина принял ислам и примкнул к рядам ИГИЛ (террористическая группировка, деятельность которой запрещена на территории РФ, — ред.).

Евгений Лазарев
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