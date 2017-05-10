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10 мая 2017
09 мая 2017
08:39  10 мая 2017 0

Кредиторам разрешили звонить должникам на работу

Зырянов Сергей. интервью. Екатеринбург, телефон, домашний телефон
Должникам будут звонить прямо на работуФото: Василий Гришин © URA.RU

Суд признал законным право кредиторов звонить своим заемщикам, просрочившим платежи по займам, на рабочий телефон, при этом не разглашая информацию о долге.

Решение вынес Арбитражный суд Вологодской области, после чего право звонить на рабочий телефон должника было закреплено официально. Факт звонка на работу нельзя рассматривать как взаимодействие с иными лицами, если в разговоре не будет упомянута информация о задолженности. Кредитор получает возможность подтвердить записью, что частная информация по телефону не разглашалась, пишет «Коммерсант».

Ранее в Банке России посчитали звонки кредиторов на рабочий номер заемщика нарушением нормы закона о взыскании долгов физических лиц.

После решения Арбитражного суда кредиторы рассчитывают, что теперь рабочий телефон должника можно без опасений использовать для контакта с ним. При этом данное решение, по мнению экспертов, может не стать окончательным, если представители ЦБ будут отстаивать свою позицию в вышестоящих инстанциях.

Лев Истомин
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